Адвокаты Небесной сотни: ГПУ сворачивает расследование дел Майдана

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Понедельник, 25 июня 2018, 17:12

Объединение адвокатов Небесной сотни считает ликвидацию Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры, которую в ГПУ называют реорганизацией, "сворачиванием расследования дел Майдана".

Об этом говорится в открытом обращении общественной организации "Адвокатская совещательная группа" к генпрокурору Юрию Луценко.

"Адвокаты потерпевших - участников мирных акций протеста во время Революции Достоинства - очень обеспокоены информацией о запланированной ликвидации Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины. Мы расцениваем этот шаг, как свертывание расследования дел Майдана и оставление на произвол судьбы дел, которые уже переданы в суд", - говорится в заявлении, опубликованном в Facebook.

Юристы напомнили, что именно под давлением пострадавших, адвокатов и общественности в январе 2015 года было создано Управление специальных расследований, которое позже стало департаментом, и только после этого расследование реально сдвинулось с места.

"Ликвидация ДСР и распыление следственных и процессуальных руководителей по различным подразделениям уничтожит единый координационный центр расследований – единое видение, стратегию, нивелирует наработки предыдущих лет, на длительное время остановит или существенно замедлит расследование, или вообще сведет его на нет", - отмечают адвокаты.

Они считают, что целью этой реорганизации, а по сути ликвидации, является устранение "неудобного и нелояльного подчиненного" - Сергея Горбатюка и таких же следователей и прокуроров.

"А в дальнейшем - управлять в ручном режиме делами, которые имеют для руководства ГПУ интерес (например - дело относительно П. Манафорта, дела о должностных лицах, дела в отношении руководства Нацполиции и СБУ), а о других - забыть", - пишут активисты.

Они называют манипулированием общественным мнением, когда Генпрокуратура говорит, что реорганизация будто бы обусловлена законодательными изменениями.

"С момента создания Департамента приказом того же Генерального прокурора в 2016 году таких изменений в законодательстве не происходило. Наличие в составе ДСР одновременно и следственных отделов и отделов процессуального руководства в полном объеме соответствовало законодательству Украины как в 2016 году, так и отвечает сейчас", - подчеркивают юристы.

Они обращаются к Луценко с требованием оставить и даже усилить Департамент, увеличив количество следователей и прокуроров, а также прекратить давление на его руководителя Сергея Горбатюка.

Как ранее сообщал народный депутат Мустафа Найем, в Генеральной прокуратуре собираются ликвидировать Департамент специальных расследований, который расследует дела Майдана.

В ГПУ заявили, что речь идет не о ликвидации, а о реорганизации.

Сам глава Департамента Сергей Горбатюк заявил, что генпрокурор Юрий Луценко в течение всего времени пребывания в должности пытался вмешиваться в процесс расследования уголовных дел, подследственных ДСР.

Украинская правда

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Темы: Майдан Генпрокуратура скандал
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