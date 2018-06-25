Поліція взяла під охорону табір ромів, на який був скоєний напад

Львівська поліція взяла під охорону табір ромів, на який в ніч на 24 червня напали озброєні молодики.

Про це з посиланням на речницю львівської поліції Світлану Добровольську повідомляє "Укрінформ".

"Ромів із табору під Сокільниками, на який вчинили розбійний напад підлітки, не переселяли, але поліція взяла цей об’єкт під охорону",- сказала вона.

Крім того в агентстві додали, що мер Львова Андрій Садовий висловив намір надати постраждалим ромам тимчасове житло.

Як повідомлялося, напад на табір ромів на околиці Львова стався пізно ввечері 23 червня: внаслідок нападу одна особа загинула, четверо отримали травми.

У нападі на ромський табір підозрюють учасників угрупування "Твереза і зла молодь" – це незареєстроване угруповання, яке використовує символіку ультраправої організації Misanthropic Division.

За підозрою у нападі затримали 8 осіб, більшості з них 16-18 років. Їм оголошено підозру в хуліганстві.

Пізніше голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що за нападом на ромів у Львові може стояти Росія.