Полиция взяла под охрану табор ромов, на который было совершено нападение

Львовская полиция взяла под охрану табор ромов, на который в ночь на 24 июня напали вооруженные подростки.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря львовской полиции Светлану Добровольскую сообщает "Укринформ".

"Ромов из лагеря под Сокольниками, на который совершили разбойное нападение подростки, не переселяли, но полиция взяла этот объект под охрану", - сказала она.

Кроме того, в агентстве добавили, что мэр Львова Андрей Садовый выразил намерение оказать пострадавшим цыганам временное жилье.

Нападение на табор ромов на окраине Львова произошло поздно вечером 23 июня: в результате нападения один человек погиб, четверо получили травмы.

Подозреваемые в нападении на табор ромов во Львове признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке "Трезвая и злая молодежь", которое использовало символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division.

По подозрению в нападении задержали 8 человек, большинству из них 16-18 лет. Им объявлено подозрение в хулиганстве.

Позже глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что за нападением на цыган в Львове может стоять Россия.