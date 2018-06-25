Балуху стало зле – адвокат

Українському політв’язневі Володимиру Балуху, який продовжує голодування, стало погано.

Про це повідомила адвокат Ольга Дінзе після відвідування свого підзахисного в СІЗО Сімферополя, передає "Крим.Реалії".

"У нього дуже сильні болі в області грудей і підлопаткового м'яза. Швидше за все, сталося защемлення нерва", – розповіла Дінзе.

За її словами, Балух відмовився йти на прогулянку, бо "просто фізично не зміг цього зробити".

Крім того, він також не зміг би взяти участь у засіданні щодо розгляду клопотання про умовно-дострокове звільнення.

Дінзе уточнила, що Балух не вживає їжу, а тільки п'є воду.

Захисниця додала, що активіста перевели до нової камери. За словами Балуха, "камера нормальна, жодних проблем з іншими ув'язненими немає".

Балух оголосив безстрокове голодування 19 березня 2018 року.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року.



Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Суд в Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 4600 гривень).



Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який знаходився на подвір'ї його будинку.



МЗС України і США наполягають на звільненні російською владою українського активіста.