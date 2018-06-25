Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Балуху стало зле – адвокат

Понеділок, 25 червня 2018, 19:05
Балуху стало зле – адвокат
Заїр Смедля

Українському політв’язневі Володимиру Балуху, який продовжує голодування, стало погано.

Про це повідомила адвокат Ольга Дінзе після відвідування свого підзахисного в СІЗО Сімферополя, передає "Крим.Реалії".

"У нього дуже сильні болі в області грудей і підлопаткового м'яза. Швидше за все, сталося защемлення нерва", – розповіла Дінзе.

За її словами, Балух відмовився йти на прогулянку, бо "просто фізично не зміг цього зробити".

Крім того, він також не зміг би взяти участь у засіданні щодо розгляду клопотання про умовно-дострокове звільнення.

Дінзе уточнила, що Балух не вживає їжу, а тільки п'є воду.

Захисниця додала, що активіста перевели до нової камери. За словами Балуха, "камера нормальна, жодних проблем з іншими ув'язненими немає".

Балух оголосив безстрокове голодування 19 березня 2018 року. 

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року.

Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Суд в Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 4600 гривень).

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який знаходився на подвір'ї його будинку.

МЗС України і США наполягають на звільненні російською владою українського активіста.

Теми: Балухполітв'язніКриманексія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Балух
Підозрюваний у побитті Балуха постане перед судом
Балуха допитали слідчі
Балуха виписали з лікарні після побиття
Останні новини
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
Усі новини...
Реклама: