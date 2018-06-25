Балуху стало зле – адвокат

1174 перегляди
Понеділок, 25 червня 2018, 19:05
Заїр Смедля

Українському політв’язневі Володимиру Балуху, який продовжує голодування, стало погано.

Про це повідомила адвокат Ольга Дінзе після відвідування свого підзахисного в СІЗО Сімферополя, передає "Крим.Реалії".

"У нього дуже сильні болі в області грудей і підлопаткового м'яза. Швидше за все, сталося защемлення нерва", – розповіла Дінзе.

За її словами, Балух відмовився йти на прогулянку, бо "просто фізично не зміг цього зробити".

Крім того, він також не зміг би взяти участь у засіданні щодо розгляду клопотання про умовно-дострокове звільнення.

Дінзе уточнила, що Балух не вживає їжу, а тільки п'є воду.

Захисниця додала, що активіста перевели до нової камери. За словами Балуха, "камера нормальна, жодних проблем з іншими ув'язненими немає".

Балух оголосив безстрокове голодування 19 березня 2018 року. 

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року.

Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Суд в Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 4600 гривень).

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який знаходився на подвір'ї його будинку.

МЗС України і США наполягають на звільненні російською владою українського активіста.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Балух політв'язні Крим анексія
powered by lun.ua
По темі
В окупованому Криму так і не розглянули звільнення Балуха 25 червня 2018, 13:08
Порошенко подякував Балуху за лист та мужність 24 червня 2018, 18:58
Кримський "суд" розгляне умовно-дострокове звільнення Балуха 24 червня 2018, 16:10
Усі новини
Головні новини
Балуху стало зле – адвокат
В РФ розповіли, коли Москалькова приїде в Україну
9 країн ЄС підписали угоду про створення Європейських сил військового реагування
Адвокати Небесної сотні: ГПУ згортає розслідування справ Майдану
Усі новини
психологія

7 причин, чому варто гуляти у лісі

соціум

Дещо про життя незрячих, про що ви не знали