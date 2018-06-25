Балуху стало плохо - адвокат

Украинскому политзаключенному Владимиру Балуху, который продолжает голодовку, стало плохо.

Об этом сообщила адвокат Ольга Динзе после посещения своего подзащитного в СИЗО Симферополя, передает "Крым.Реалии".

"У него очень сильные боли в области груди и подлопаточной мышцы. Скорее всего, произошло защемление нерва", - рассказала Динзе.

По ее словам, Балух отказался идти на прогулку, потому что "просто физически не смог этого сделать".

Кроме того, он также не смог бы принять участие в заседании по рассмотрению ходатайства об условно-досрочном освобождении.

Динзе уточнила, что Балух не употребляет пищу, а только пьет воду.

Защитница добавила, что активиста перевели в новую камеру. По словам Балуха, "камера нормальная, никаких проблем с другими заключенными нет".

Балух объявил бессрочную голодовку 19 марта 2018 года.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года.

Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Суд в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривен).

Защита Балуха и правозащитники подчеркивают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

МИД Украины и США настаивают на освобождении российскими властями украинского активиста.