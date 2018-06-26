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Аваков про напад на ромів: Інспірували з РФ, але робили ж тут, наші

Вівторок, 26 червня 2018, 01:30

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав "середньовічним дикунством" напади на табори ромів.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV у програмі "Свобода слова", передає Укрінформ.

"Це не перший і не другий випадок, на жаль, які ми спостерігаємо за останні три місяці, коли є напади ультраправих і радикальних організацій на табори ромів. Ми завжди кваліфікуємо це однаково. На жаль, це просто середньовічне дикунство, коли ми говоримо про такого роду напади", - сказав Аваков.

За його словами, наразі тривають судові засідання щодо учасників нападу.

Відповідаючи на запитання, чи може він підтвердити російський слід щодо цього нападу, Аваков зазначив, що "аналітики кіберполіції показують нам копію цього сайту РФ, цей сайт відкрили і адміністрували у Львівській, Харківській, Київській і ще в одній області. Звідки це прийшло? Так, інспірували звідти, але робили ж тут, наші".

"Так. Слід, - це слід наших молодих хлопців, але інспірувалося це, групи ці створювалися, як копія російського сайту. Це спеціалісти з кіберполіції ясно показали", - уточнив очільник МВС.

У свою чергу очільник Національної поліції Сергій Князєв уточнив, що "8 осіб ми затримали одразу, а наразі ми маємо 14 осіб, яких підозрюють у вчиненні цього правопорушення".

Напад на табір ромів на околиці Львова стався пізно ввечері 23 червня: внаслідок нападу одна особа загинула, четверо отримали травми.

У нападі на ромський табір підозрюють учасників угрупування "Твереза і зла молодь" – це незареєстроване угруповання, яке використовує символіку ультраправої організації Misanthropic Division.

За підозрою у нападі затримали 8 осіб, більшості з них 16-18 років. Їм оголошено підозру в хуліганстві.

Раніше голова Служби безпеки України Василь Грицак припустив, що за нападом на ромів у Львові може стояти Росія.

"Українська правда" у Threads

Теми: нацменшиниЛьвівРосіяАваков
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