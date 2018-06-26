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Аваков о нападении на ромов: инспирировали из РФ, но делали тут, наши

Вторник, 26 июня 2018, 01:30

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал "средневековым дикостью" нападения на лагеря ромов.

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV в программе "Свобода слова", передает Укринформ.

"Это не первый и не второй случай, к сожалению, которые мы наблюдаем за последние три месяца, когда есть нападения ультраправых и радикальных организаций на лагеря ромов. Мы всегда квалифицируем это одинаково. К сожалению, это просто средневековое варварство, когда мы говорим о такого рода нападениях", - сказал Аваков.

По его словам, сейчас идут судебные заседания в отношении участников нападения.

Отвечая на вопрос, может ли он подтвердить российский след в этом нападении, Аваков отметил, что "аналитики киберполиции показывают нам копию этого сайта РФ, этот сайт открыли и администрировали во Львовской, Харьковской, Киевской и еще в одной области. Откуда это пришло? Да, инспирировали оттуда, но делали тут, наши".

"Да. След, - это след наших молодых ребят, но инспирировалось это, группы эти создавались, как копия российского сайта. Это специалисты из киберполиции ясно показали", - уточнил глава МВД.

В свою очередь глава Национальной полиции Сергей Князев уточнил, что "8 человек мы задержали сразу, а сейчас мы имеем 14 человек, которых подозревают в совершении этого правонарушения".

Нападение на лагерь ромов на окраине Львова произошел поздно вечером 23 июня: в результате нападения один человек погиб, четверо получили травмы.

В нападении на табор подозревают участников группировки "Трезвая и зла молодежь" - это незарегистрированная группировка, которая использует символику ультраправой организации Misanthropic Division.

По подозрению в нападении задержали 8 человек, большинству из них 16-18 лет. Им объявлено подозрение в хулиганстве.

Ранее председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак предположил, что за нападением на ромов Львове может стоять Россия.

Темы: нацменьшинстваЛьвовРосcияАваков
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