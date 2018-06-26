Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Експертиза визначить ймовірність знищення будівлі ВР з вилученої у Рубана зброї

Вівторок, 26 червня 2018, 06:44

У кримінальному провадженні за підозрою народного депутата Надії Савченко та керівника центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана в підготовці теракту і держперевороту призначена експертиза з визначення можливості знищення будівлі парламенту з вилученої у Рубана зброї.

Про це заявив прокурор Генпрокуратури Олександр Банник, передає УНІАН

Згідно з оприлюдненим прокурором клопотанням, слідство має дочекатися результатів ряду експертиз, в тому числі висновків про можливість знищення будівлі парламенту зі зброї, вилученої у Рубана 24 листопада 2017 року та 8 березня 2018 року.

"Отримати висновок експерта щодо комплексної військової, вибухо-технічної та балістичної експертизи із визначення руйнівної сили, ймовірної кількості жертв при застосуванні зброї, необхідної кількості осіб для її застосування, можливості знищення будівлі Верховної Ради зі зброї, боєприпасів, вибухових пристроїв, вилучених 24 листопада 2017 року і 8 березня 2018 року", - заявив Банник.

Як повідомлялося, 25 червня Шевченківський районний суд Києва продовжив арешт Рубану ще на два місяці.

Рубана затримали 8 березня на КПВВ на Донбасі з арсеналом зброї. Він віз зброю з окупованої території в підконтрольну частину України.

Правоохоронці підозрюють Рубана в підготовку збройних нападів на вищих посадових осіб держави, в підготовці терористичного акту із застосуванням зброї та скоєнні вибухів, які могли становити небезпеку для життя і здоров'я людей.

За версією слідства, Савченко та Рубан планували "з використанням мінометів, гранатометів стрілецької зброї та вибухових пристроїв збройний напад на житло державних діячів, політичних лідерів, зокрема: Петра Порошенка, Арсена Авакова, Арсенія Яценюка, Олександра Турчинова та інших з метою їх вбивства".

"Українська правда" у Threads

Теми: РубанСавченко Надіясуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Рубан
Савченко і Рубана можуть знову арештувати: у суді лежить відповідне клопотання
Рубан виїхав з України
Адвокат: Рубан планує повернутись до питання обміну полоненими
Останні новини
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
Усі новини...
Реклама: