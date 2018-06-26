Експертиза визначить ймовірність знищення будівлі ВР з вилученої у Рубана зброї

У кримінальному провадженні за підозрою народного депутата Надії Савченко та керівника центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана в підготовці теракту і держперевороту призначена експертиза з визначення можливості знищення будівлі парламенту з вилученої у Рубана зброї.

Про це заявив прокурор Генпрокуратури Олександр Банник, передає УНІАН

Згідно з оприлюдненим прокурором клопотанням, слідство має дочекатися результатів ряду експертиз, в тому числі висновків про можливість знищення будівлі парламенту зі зброї, вилученої у Рубана 24 листопада 2017 року та 8 березня 2018 року.

"Отримати висновок експерта щодо комплексної військової, вибухо-технічної та балістичної експертизи із визначення руйнівної сили, ймовірної кількості жертв при застосуванні зброї, необхідної кількості осіб для її застосування, можливості знищення будівлі Верховної Ради зі зброї, боєприпасів, вибухових пристроїв, вилучених 24 листопада 2017 року і 8 березня 2018 року", - заявив Банник.

Як повідомлялося, 25 червня Шевченківський районний суд Києва продовжив арешт Рубану ще на два місяці.

Рубана затримали 8 березня на КПВВ на Донбасі з арсеналом зброї. Він віз зброю з окупованої території в підконтрольну частину України.

Правоохоронці підозрюють Рубана в підготовку збройних нападів на вищих посадових осіб держави, в підготовці терористичного акту із застосуванням зброї та скоєнні вибухів, які могли становити небезпеку для життя і здоров'я людей.

За версією слідства, Савченко та Рубан планували "з використанням мінометів, гранатометів стрілецької зброї та вибухових пристроїв збройний напад на житло державних діячів, політичних лідерів, зокрема: Петра Порошенка, Арсена Авакова, Арсенія Яценюка, Олександра Турчинова та інших з метою їх вбивства".