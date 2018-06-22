Савченко поскаржилася, що не може із СІЗО подавати закони і попросила, щоб її відпустили

Шевченківський райсуд Києва відмовив у клопотанні про пом'якшення запобіжного заходу народному депутату Надії Савченко, яку підозрюють в організації теракту.

Відповідне рішення суд ухвалив у п'ятницю, 22 червня.

Перед цим адвокат понад 40 хвилин розповідав, чому повідомлення про підозру не обґрунтоване.

Зокрема, він зазначив, що більшість звинувачень Генпрокуратури ґрунтуються на тому, що певні дії його підзахисної вчинялися "за невідомих обставин, в невідомому місці".

На його думку, якщо прокуратура здійснювала негласні слідчі дії, щоб отримати докази вчинення злочину, то мали вказати, які саме докази вони отримали, якщо вони не вказані у підозрі, то або дії були незаконні, або їх не було взагалі.

Також він наголосив, що закон забороняє будь-яким чином будь-кому обмежувати діяльність народного депутата.

А наразі, за словами захисника, дії Савченко як нардепа обмежують, тому він попросив змінити запобіжний захід на більш м'який.

"Якщо до вбивці 33 людей, теоретично, можна застосувати інший запобіжний захід, то чому до інших не можна?", - запитав адвокат.

Він додав, що Надія Савченко не з тих людей, хто буде ховатися від когось, тому ризиків щодо цього не існує.

Захисник додав, що згоден щоб Савченко відпустили на поруки або під домашній арешт.

У свою чергу Надія Савченко подякувала всім, хто прийшов її підтримати.

Вона заявила, що багато разів зверталася до Служби безпеки та Генпрокуратури з проханням дозволити їй виконувати свої обов'язки, проте цього так і не відбулося.

"Пишу законопроекти, і не можу їх передати. Мені навіть не дозволено поставити підпис перед законопроектом", - сказала Савченко.

Також вона запитала, чому всіх так лякає слово "теракт" і додала, що у Генпрокуратури розвалюється справа проти неї, бо вони намагаються довести "невиконаний злочин".

"Я є абсолютно беззбройною людиною, вся зброя здана. Я можу лише виконувати обов'язки депутата", - сказала Савченко, аргументуючи, чому їй мають змінити арешт на м'якшний запобіжний захід.

Крім того, нардеп поскаржилася, що в ув'язненні "СБУ умудрилася взяти у неї кров для аналізу, хоча суд заборонив це робити".

"Не можливо взяти у людини кров, якщо вона з неї не тече. Цього б не трапилося, якби я не була у в'язниці", - сказала Савченко, не пояснивши, як саме у неї взяли кров.

Прокуратура заперечувала проти зміни запобіжного заходу.

Присутні прихильники Савченко почали кричати "Ганьба".

Надію Савченко затримали 22 березня у Верховній Ради після того, як парламент зняв із неї недоторканність.

Їй інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Сама народний депутат відкидає звинувачення і стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу.

Захисники Савченко подали апеляцію на це рішення. Але апеляційний суд залишив Савченко під вартою.

Слідство призначило 13 експертиз зброї, боєприпасів, вибухових речовин, відео- та аудіоматеріалів, виступів і публічних закликів, зокрема й комісійну судово-психологічну експертизу щодо Савченко.

15 травня суд продовжив дію запобіжного заходу для Савченко до 13 липня. Адвокати подали клопотання про зміну запобіжного заходу.

Надія Савченко пройшла тестування на поліграфі ("детекторі брехні").

11 травня від Савченко пішли її обидва адвокати – Олег Соловей та Дмитро Бугай.

На суді 14 травня Савченко заявила, що відмовилась від 4 адвокатів: Солов’я, Бугая, Грищенюка та Шадріна і попросила державного адвоката. Їй надали адвоката Юлію Ткач.

Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

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