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Організатору нападу на табір ромів повідомили про підозру у вбивстві

Вівторок, 26 червня 2018, 10:25
Організатору нападу на табір ромів повідомили про підозру у вбивстві

Організатору нападу на табір ромів у Львові повідомили про підозру в умисному вбивстві.

Правоохоронці інкримінують 20-річному львів’янину п.12 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу – умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою.

Санкція цієї норми передбачає позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі, уточнив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

Напередодні Пустомитівський суд обрав для двох неповнолітніх віком 16 та 17 років, причетних до нападу на табір, міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

26 червня відбудеться судове засідання, під час якого буде обрано міру запобіжного заходу для інших підозрюваних у скоєнні цього злочину.

Напад на табір ромів на околиці Львова стався пізно ввечері 23 червня: внаслідок нападу одна особа загинула, четверо отримали травми.

У нападі на ромський табір підозрюють учасників угрупування "Твереза і зла молодь".

За підозрою у нападі затримали 8 осіб, більшості з них 16-18 років. Їм оголошено підозру в хуліганстві.

"Українська правда"

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Теми: нацменшиниЛьвівполіціявбивствокримінал
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