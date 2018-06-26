Организатору нападения на табор ромов сообщили о подозрении в убийстве

Организатору нападения на табор ромов во Львове сообщили о подозрении в умышленном убийстве.



Правоохранители инкриминируют 20-летнему львовянину п.12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса – умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.



Санкция этой нормы предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы, уточнил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.



Накануне Пустомытовский суд избрал для двух несовершеннолетних в возрасте 16 и 17 лет, причастных к нападению на табор, меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.



26 июня состоится судебное заседание, в ходе которого будет избрана мера пресечения для других подозреваемых в совершении этого преступления.

26 июня районный суд Пустомытовского района продолжит рассмотрение дел об избрании меры пресечения еще шестерым подозреваемым по этому делу.

Нападение на табор ромов на окраине Львова произошло поздно вечером 23 июня: в результате нападения один человек погиб, четверо получили травмы.

Подозреваемые в нападении на табор ромов во Львове признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке "Трезвая и злая молодежь", которое использовало символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division.

По подозрению в нападении задержали 8 человек, большенству из них 16-18 лет. Им объявлено подозрение в хулиганстве.