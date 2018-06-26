Поліція проводить обшуки в 11 областях у справі про договірні матчі

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Вівторок, 26 червня 2018, 11:38

Зранку, 26 червня, в 11 областях України почалися санкціоновані обшуки в організаторів договірних матчів, а також у колишніх та діючих футболістів, арбітрів, агентів та інших причетних.

Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар Департаменту захисту економіки нацполіції Наталія Калиновська.

"Працівники поліції, співробітники департаменту захисту економіки головного слідчого управління, за процесуальним керівництвом ГПУ, проводять зранку санкціоновані обшуки на території 11 областей у рамках кримінальної справи щодо фактів організованих матчів в українському футболі", - розповіла вона.

За її словами, обшуки проводять  в організаторів договірних матчів, діючих та колишніх футбольних функціонерів.

У яких саме областях проходять обшуки і скільки людей обшукують, вона не змогла відповісти, але зазначила, що слідчі дії, у тому числі, проходять у Києві та Київській області.

Раніше у Міністерстві внутрішніх справ заявили, що до організації договірних футбольних матчів були залучені 35 футбольних клубів.

За даними правоохоронців, "футбольний бізнес" приносив організаторам замовних матчів шалені прибутки, у грі на тоталізаторі зловмисники заробляли до 5 мільйонів доларів США на рік.

У справі про організацію договірних матчів фігурує близько 50 осіб.

При цьому поліція вважає, що влаштування договірних матчів – це не та категорія злочину, щоб на цьому етапі слідства брати під варту підозрюваних.

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Яна Міланова, УП

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Теми: поліція обшуки футбол корупція
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