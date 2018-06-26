Поліція проводить обшуки в 11 областях у справі про договірні матчі
Зранку, 26 червня, в 11 областях України почалися санкціоновані обшуки в організаторів договірних матчів, а також у колишніх та діючих футболістів, арбітрів, агентів та інших причетних.
Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар Департаменту захисту економіки нацполіції Наталія Калиновська.
"Працівники поліції, співробітники департаменту захисту економіки головного слідчого управління, за процесуальним керівництвом ГПУ, проводять зранку санкціоновані обшуки на території 11 областей у рамках кримінальної справи щодо фактів організованих матчів в українському футболі", - розповіла вона.
За її словами, обшуки проводять в організаторів договірних матчів, діючих та колишніх футбольних функціонерів.
У яких саме областях проходять обшуки і скільки людей обшукують, вона не змогла відповісти, але зазначила, що слідчі дії, у тому числі, проходять у Києві та Київській області.
Раніше у Міністерстві внутрішніх справ заявили, що до організації договірних футбольних матчів були залучені 35 футбольних клубів.
За даними правоохоронців, "футбольний бізнес" приносив організаторам замовних матчів шалені прибутки, у грі на тоталізаторі зловмисники заробляли до 5 мільйонів доларів США на рік.
У справі про організацію договірних матчів фігурує близько 50 осіб.
При цьому поліція вважає, що влаштування договірних матчів – це не та категорія злочину, щоб на цьому етапі слідства брати під варту підозрюваних.
Читайте також: Гра на мільйони. Що відомо про справу договірних матчів в українському футболі