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Полиция проводит обыски в 11 областях по делу о договорных матчах

Вторник, 26 июня 2018, 11:38

Утром 26 июня в 11 областях Украины начались санкционированные обыски у организаторов договорных матчей, а также в бывших и действующих футболистов, арбитров, агентов и других причастных.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь Департамента защиты экономики Нацполиции Наталья Калиновская.

"Работники полиции, сотрудники департамента защиты экономики главного следственного управления, под процессуальным руководством ГПУ, проводят с утра санкционированные обыски на территории 11 областей в рамках уголовного дела по фактам организованных матчей в украинском футболе", - рассказала она.

По ее словам, обыски проводят в организаторов договорных матчей, действующих и бывших футбольных функционеров.

В каких именно областях проходят обыски и сколько людей обыскивают она не смогла ответить, но отметила, что следственные действия, в том числе, проходят в Киеве и Киевской области.

Как сообщалось, правоохранители разоблачили 35 футбольных клубов Украины, которые были привлечены к организации договорных футбольных матчей.

По их данным, "футбольный бизнес" приносил организаторам заказных матчей огромные доходы, в игре на тотализаторе злоумышленники зарабатывали до 5 млн долларов в год.

В деле об организации договорных матчей фигурирует около 50 человек.

При этом в полиции заявили, что организация договорных матчей - это не та категория преступления, чтобы на этом этапе следствия брать под стражу подозреваемых.

Читайте также: Игра на миллионы. Что известно о деле договорных матчей в украинском футболе

Яна Миланова, УП
Темы: полицияобыскифутболкоррупция
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