В Криму пом'якшили “вирок” українцю, якого били за символіку "Азова"
Так званий "Севастопольський міський суд" змінив з реального на умовний термін покарання для Ігоря Мовенка, засудженого за екстремізм в соцмережах.
Як повідомляють "Крим.Реалії", відповідне рішення підконтрольний Кремлю суд ухвалив у вівторок.
"Суд виніс Мовенку новий вирок у вигляді одного року умовно з випробувальним терміном", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що самого Мовенка не привезли до суду, його включали через відеозв'язок із сімферопольського СІЗО.
Російський прокурор просив залишити попередній вирок у силі.
"Адвокат Мовенка Оксана Железняк стверджує, що підсудного можуть випустити з СІЗО вже 27 червня", – пише видання.
4 травня Ігоря Мовенка засудили до двох років ув'язнення в колонії-поселенні за екстремізм.
У березні Мовенко заявив, що під час усіх слідчих дій, які з ним проводили співробітники ФСБ, його били і лякали погрозами.
Як повідомлялося, в грудні 2016 року співробітники ФСБ прямо з роботи вивезли Ігоря Мовенка і побили.
7 вересня того ж року Мовенка побили в Севастополі за розміщену на велосипедній рамі символіку батальйону "Азов". Нападник назвався співробітником поліції.
Справу за побиття українця тоді не відкрили, замість цього в Гагарінському районному "суді" Севастополя відбулося судове засідання, на якому побитого Мовенка оштрафували на 2000 рублів "за поширення нацистської символіки".