В Крыму смягчили "приговор" украинцу, которого били за символику "Азова"
Так называемый "Севастопольский городской суд" изменил с реального на условный срок наказания для Игоря Мовенко, осужденного за экстремизм в соцсетях.
Как сообщают "Крым.Реалии", соответствующее решение подконтрольный Кремлю суд принял во вторник.
"Суд вынес Мовенко новый приговор в виде одного года условно с испытательным сроком", – говорится в сообщении.
Отмечается, что самого Мовенко не привезли в суд, его включали через видеосвязь из симферопольского СИЗО.
Российский прокурор просил оставить предыдущий приговор в силе.
"Адвокат Мовенко Оксана Железняк утверждает, что подсудимого могут выпустить из СИЗО уже 27 июня", – пишет издание.
4 мая Игоря Мовенко приговорили к двум годам заключения в колонии-поселении за экстремизм.
В марте Мовенко заявил, что во время всех следственных действий, которые с ним проводили сотрудники ФСБ, его били и пугали угрозами.
Как сообщалось, в декабре 2016 года сотрудники ФСБ прямо с работы увезли Игоря Мовенко и избили.
7 сентября того же года Мовенко избили в Севастополе за размещенную на велосипедной раме символику батальона "Азов". Нападавший назвался сотрудником полиции.
Дело об избиении украинца тогда не открыли, вместо этого в Гагаринском районном "суде" Севастополя состоялось судебное заседание, на котором избитого Мовенко оштрафовали на 2000 рублей "за распространение нацистской символики".