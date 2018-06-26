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В Крыму смягчили "приговор" украинцу, которого били за символику "Азова"

Вторник, 26 июня 2018, 14:36

Так называемый "Севастопольский городской суд" изменил с реального на условный срок наказания для Игоря Мовенко, осужденного за экстремизм в соцсетях.

Как сообщают "Крым.Реалии", соответствующее решение подконтрольный Кремлю суд принял во вторник.

"Суд вынес Мовенко новый приговор в виде одного года условно с испытательным сроком", – говорится в сообщении.

Отмечается, что самого Мовенко не привезли в суд, его включали через видеосвязь из симферопольского СИЗО.

Российский прокурор просил оставить предыдущий приговор в силе.

"Адвокат Мовенко Оксана Железняк утверждает, что подсудимого могут выпустить из СИЗО уже 27 июня", – пишет издание.

4 мая Игоря Мовенко приговорили к двум годам заключения в колонии-поселении за экстремизм.

В марте Мовенко заявил, что во время всех следственных действий, которые с ним проводили сотрудники ФСБ, его били и пугали угрозами.

Как сообщалось, в декабре 2016 года сотрудники ФСБ прямо с работы увезли Игоря Мовенко и избили.

7 сентября того же года Мовенко избили в Севастополе за размещенную на велосипедной раме символику батальона "Азов". Нападавший назвался сотрудником полиции.

Дело об избиении украинца тогда не открыли, вместо этого в Гагаринском районном "суде" Севастополя состоялось судебное заседание, на котором избитого Мовенко оштрафовали на 2000 рублей "за распространение нацистской символики".

Темы: Крымоккупация
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