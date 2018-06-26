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Cуд арештував ще 6 підозрюваних у нападі на ромів у Львові

Вівторок, 26 червня 2018, 18:26

Пустомитівський суд обрав для 20-річного організатора  та ще п’ятьох неповнолітніх, причетних до нападу на табір ромів, міру запобіжного заходу – тримання під вартою на шістдесят діб без права внесення застави.

Про це Українській правді повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

Один із підозрюваних – 17-річний Ярослав із села Наварії на Львівщині, передає "Громадське радіо".

Нещодавно закінчив військовий ліцей імені героїв Крут, здав ЗНО, планував вступати в університет і водночас працював на будівництві у Львові.

Його мати стверджує, що хлопець не міг напасти на табір, бо гуляв з друзями біля одного із супермаркетів в мікрорайоні Наукова. Жінка заявляє, що боїться залишати хлопця у відділку, бо помітила у нього рани на голові.

25 червня той самий суд обрав для двох неповнолітніх львів’ян віком 16 та 17 років, причетних до нападу на табір, ту ж міру запобіжного заходу.

Напад на табір ромів на околиці Львова стався пізно ввечері 23 червня: внаслідок нападу одна особа загинула, четверо отримали травми.

У нападі на ромський табір підозрюють учасників угрупування "Твереза і зла молодь" – це незареєстроване угруповання, яке використовує символіку ультраправої організації Misanthropic Division.

За підозрою у нападі затримали 8 осіб, більшості з них 16-18 років. Їм оголошено підозру в хуліганстві.

Українська правда
Теми: суднацменшиниЛьвів
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