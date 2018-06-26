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Суд арестовал еще 6 подозреваемых в нападении на ромов в Львове

Вторник, 26 июня 2018, 18:26

Пустомытовский суд избрал для 20-летнего организатора и еще пятерых несовершеннолетних, причастных к нападению на табор ромов, меру пресечения - содержание под стражей на шестьдесят суток без права внесения залога.

Об этом Украинской правде сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

Один из подозреваемых - 17-летний Ярослав из села Наварии на Львовщине, передает "Громадське радио".

Недавно закончил военный лицей имени героев Крут, сдал ЕГЭ, планировал поступать в университет и одновременно работал на строительстве во Львове.

Его мать утверждает, что парень не мог напасть на табор, потому что гулял с друзьями возле одного из супермаркетов в микрорайоне Наукова. Женщина заявляет, что боится оставлять парня в отделении, потому что заметила у него раны на голове.

25 июня тот же суд избрал для двух несовершеннолетних львовян в возрасте 16 и 17 лет, причастных к нападению на табор, ту же меру пресечения.

Нападение на табор ромов на окраине Львова произошло поздно вечером 23 июня: в результате нападения один человек погиб, четверо получили травмы

Подозреваемые в нападении на табор ромов во Львове признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке "Трезвая и злая молодежь", которое использовало символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division.

По подозрению в нападении задержали 8 человек, большенству из них 16-18 лет. Им объявлено подозрение в хулиганстве.

Украинская правда

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Темы: суднацменьшинстваЛьвов
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