Суд продовжив арешт бразильцю-бойовику

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області продовжив на 60 діб арешт громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі, якого підозрюють у сприянні бойовикам "ДНР".

Про це повідомляє прес-служба суду.

"26 червня 2018 року у Павлоградському міськрайонному суді Дніпропетровської області відбулось судове засідання по кримінальному провадженню за обвинуваченням Рафаеля Маркуса Лусваргі за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України "участь у незаконних збройних формуваннях та терористичних організаціях" (єдиний унікальний номер справи 757/2179/17-к)", - йдеться у повідомленні.

За клопотанням прокурора обвинуваченому ухвалою суду продовжено дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, а саме - до 24 серпня 2018 року.

Наступне судове засідання по даному кримінальному провадженню відбудеться 21 серпня 2018 року.

Лусваргі нібито воював на Донбасі на боці проросійських бойовиків: штурмував Дебальцеве, зазнав поранення під Донецьким аеропортом і погрожував "дійти до Києва".

У жовтні 2016 року співробітники СБУ затримали Лусваргі в аеропорту "Бориспіль".

У січні 2017 року Печерський райсуд Києва визнав бразильця винним у створенні терористичної організації і незаконних збройних формувань – і засудив до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Але Апеляційний суд Києва у серпні 2017 року скасував вирок і повернув справу Лусваргі на новий розгляд.

15 лютого 2018 року Верховний суд визначив територіальну підсудність кримінального провадження за Павлоградським міськрайонним судом Дніпропетровської області.

Навесні журналісти програми "Донбас.Реалії" виявили, що Лусваргі перебуває на свободі й вільно гуляє Києвом.

4 травня націоналісти схопили Рафаеля Лусваргі в Києві й привели його до СБУ.

7 травня Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області арештував Лусваргі на 60 діб – до 5 липня він перебуватиме у СІЗО Дніпра.

Служба безпеки України почала розслідування за фактом затримання представниками "С14" громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі.