Служба безпеки України почала розслідування за фактом затримання представниками "С14" громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі, якого підозрюють у сприянні бойовикам "ДНР".

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит адвоката бразильця Валентина Рибіна, яку він оприлюднив у Facebook.

"Головним слідчим Управлінням СБ України в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості про вчинення представниками С14 в центрі Києва 04.05.18 терористичного акту і викраденні людини (громадянина Бразилії, Рафаеля Лусваргі)", – написав Рибін.

СБУ внесла відомості в ЄРДР ще 1 червня – після відповідної ухвали Шевченківського райсуду Києва (від 18 травня) на підставі заяви адвоката бразильця (від 11 травня).

Лусваргі нібито воював на Донбасі на боці проросійських бойовиків: штурмував Дебальцеве, зазнав поранення під Донецьким аеропортом і погрожував "дійти до Києва".

У жовтні 2016 року співробітники СБУ затримали Лусваргі в аеропорту "Бориспіль".

У січні 2017 року Печерський райсуд Києва визнав бразильця винним у створенні терористичної організації і незаконних збройних формувань – і засудив до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Але Апеляційний суд Києва у серпні 2017 року скасував вирок і повернув справу Лусваргі на новий розгляд.

15 лютого 2018 року Верховний суд визначив територіальну підсудність кримінального провадження за Павлоградським міськрайонним судом Дніпропетровської області.

Навесні журналісти програми "Донбас.Реалії" виявили, що Лусваргхі перебуває на свободі й вільно гуляє Києвом.

4 травня націоналісти схопили Рафаеля Лусваргі в Києві й привели його до СБУ.

7 травня Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області арештував Лусваргі на 60 діб – до 5 липня він перебуватиме у СІЗО Дніпра.