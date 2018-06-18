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СБУ відкрила справу через затримання націоналістами бразильця-бойовика

Понеділок, 18 червня 2018, 11:36
СБУ відкрила справу через затримання націоналістами бразильця-бойовика

Служба безпеки України почала розслідування за фактом затримання представниками "С14" громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі, якого підозрюють у сприянні бойовикам "ДНР".  

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит адвоката бразильця Валентина Рибіна, яку він оприлюднив у Facebook.

"Головним слідчим Управлінням СБ України в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості про вчинення представниками С14 в центрі Києва 04.05.18 терористичного акту і викраденні людини (громадянина Бразилії, Рафаеля Лусваргі)", – написав Рибін.

 

СБУ внесла відомості в ЄРДР ще 1 червня – після відповідної ухвали Шевченківського райсуду Києва (від 18 травня) на підставі заяви адвоката бразильця (від 11 травня).

Зі свого боку, речниця СБУ Олена Гітлянська уточнила "Радіо Свобода", що провадження відкрили за фактом затримання Рафаеля Лусваргі, але не проти організації С14.

"За заявою адвоката Рибіна на підставі рішення суду СБУ відкрила провадження щодо позбавлення волі іноземного громадянина групою невстановлених осіб за статтею 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Таким чином, кримінальних проваджень проти організації С14 і її керівників станом на сьогодні СБУ не розпочиналося і не розслідується", – сказала вона.

Гітлянська зауважила, що стаття 146 Кримінального кодексу не є підслідною СБУ, тому, найімовірніше, це провадження передадуть поліції.

Лусваргі нібито воював на Донбасі на боці проросійських бойовиків: штурмував Дебальцеве, зазнав поранення під Донецьким аеропортом і погрожував "дійти до Києва".

У жовтні 2016 року співробітники СБУ затримали Лусваргі в аеропорту "Бориспіль".

У січні 2017 року Печерський райсуд Києва визнав бразильця винним у створенні терористичної організації і незаконних збройних формувань – і засудив до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Але Апеляційний суд Києва у серпні 2017 року скасував вирок і повернув справу Лусваргі на новий розгляд.

15 лютого 2018 року Верховний суд визначив територіальну підсудність кримінального провадження за Павлоградським міськрайонним судом Дніпропетровської області.

Навесні журналісти програми "Донбас.Реалії" виявили, що Лусваргхі перебуває на свободі й вільно гуляє Києвом.

4 травня націоналісти схопили Рафаеля Лусваргі в Києві й привели його до СБУ.

7 травня Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області арештував Лусваргі на 60 діб – до 5 липня він перебуватиме у СІЗО Дніпра.

Олена Рощенко, УП, доповнено
Теми: С14націоналістиСБУДонбас
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