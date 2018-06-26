Суд продлил арест бразильцу-боевику

Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области продлил на 60 суток арест гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, которого подозревают в содействии боевикам "ДНР".

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"26 июня 2018 года в Павлоградском районном суде Днепропетровской области состоялось судебное заседание по уголовному производству по обвинению Рафаэля Маркуса Лусварги по ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 УК Украины "участие в незаконных вооруженных формированиях и террористических организациях" (единственный уникальный номер дела 757/2179/17-к)", - говорится в сообщении.

По ходатайству прокурора обвиняемому постановлением суда продлено действие меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, а именно - до 24 августа 2018 года.

Следующее судебное заседание по данному уголовному производству состоится 21 августа 2018 года.

Лусварги якобы воевал на Донбассе на стороне пророссийских боевиков: штурмовал Дебальцево, получил ранение под Донецким аэропортом и угрожал "дойти до Киева".



В октябре 2016 года сотрудники СБУ задержали Лусварги в аэропорту "Борисполь".



В январе 2017 года Печерский райсуд Киева признал бразильца виновным в создании террористической организации и незаконных вооруженных формирований – и приговорил к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Но Апелляционный суд Киева в августе 2017 года отменил приговор и вернул дело Лусварги на новое рассмотрение.



15 февраля 2018 года Верховный суд определил территориальную подсудность уголовного производства за Павлоградским городским судом Днепропетровской области.



Весной журналисты программы "Донбасс.Реалии" обнаружили , что Лусварги находится на свободе и свободно гуляет по Киеву.

4 мая националисты схватили Рафаэля Лусварги в Киеве и привели его к СБУ.



7 мая Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области арестовал Лусварги на 60 суток – до 5 июля он будет находиться в СИЗО Днепра.

Служба безопасности Украины начала расследование по факту задержания представителями "С14" гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги.