Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд продлил арест бразильцу-боевику

Вторник, 26 июня 2018, 19:00

Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области продлил на 60 суток арест гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, которого подозревают в содействии боевикам "ДНР".

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"26 июня 2018 года в Павлоградском районном суде Днепропетровской области состоялось судебное заседание по уголовному производству по обвинению Рафаэля Маркуса Лусварги по ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 УК Украины "участие в незаконных вооруженных формированиях и террористических организациях" (единственный уникальный номер дела 757/2179/17-к)", - говорится в сообщении.

По ходатайству прокурора обвиняемому постановлением суда продлено действие меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, а именно - до 24 августа 2018 года.

Следующее судебное заседание по данному уголовному производству состоится 21 августа 2018 года.

Лусварги якобы воевал на Донбассе на стороне пророссийских боевиков: штурмовал Дебальцево, получил ранение под Донецким аэропортом и угрожал "дойти до Киева".

В октябре 2016 года сотрудники СБУ задержали Лусварги в аэропорту "Борисполь".

В январе 2017 года Печерский райсуд Киева признал бразильца виновным в создании террористической организации и незаконных вооруженных формирований – и приговорил к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Но Апелляционный суд Киева в августе 2017 года отменил приговор и вернул дело Лусварги на новое рассмотрение.

15 февраля 2018 года Верховный суд определил территориальную подсудность уголовного производства за Павлоградским городским судом Днепропетровской области.

Весной журналисты программы "Донбасс.Реалии" обнаружили, что Лусварги находится на свободе и свободно гуляет по Киеву.

4 мая националисты схватили Рафаэля Лусварги в Киеве и привели его к СБУ.

7 мая Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области арестовал Лусварги на 60 суток – до 5 июля он будет находиться в СИЗО Днепра.

Служба безопасности Украины начала расследование по факту задержания представителями "С14" гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги.

Украинская правда
Темы: судДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

Все новости...
суд
Трамп не смог оспорить выплату $5 млн писательнице, обвинившей его в домогательствах
ГБР направило в суд более 75 обвинений в отношении судей за полгода
Все государства-участники МУС обязаны задержать Путина и выдать Гааге - Кулеба
Последние новости
10:12
фото Родственники замглавы Львовской ОВА скупают землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ
10:08
КолонкаВ Минобороны назвали 5 главных достижений цифровизации министерства
09:51
ОВА: На оккупированной части Херсонщины россияне застрелили ребенка на глазах родни
09:36
СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ
09:29
Генштаб: На Херсонщине защитники расширяют плацдарм, на ряде направлений отражают атаки
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
Все новости...
Реклама: