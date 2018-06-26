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Гнап розповів про переговори щодо створення нової політсили

Вівторок, 26 червня 2018, 23:03
Гнап розповів про переговори щодо створення нової політсили

Журналіст-розслідувач Дмитро Гнап, який заявив, що йде у політику, розповів про проведення переговорів щодо створення нової політичної сили.

Про це він повідомив під час прямої трансляції у Facebook.

"Буду відвертим, ми ведемо переговори про можливе об’єднання і створення політичного проекту. Я не говорю про партію, тому що партія це таке поняття дещо застаріле… Йдеться про політичний проект, про обєднання, можливо, на платформі однієї партії, кількох груп не байдужих людей, молодих політиків, представників демократичного табору", - зазначив Гнап.

Він сказав, що веде переговори з Мустафою Найємом.

"Він (Мустафа Найєм – УП), на скільки я розумію, представляє не лише себе, але і своїх колег Сергія Лещенка та Світлану Заліщук, в принципі є у них ще однодумці", - зауважив Гнап.

Водночас він зауважив, що  "важко це назвати переговорами, швидше ведуться розмови про створення цієї нової політичної сили".

"Не виключено, що вона може бути створена на базі однієї з існуючих вже зареєстрованих партій "Демократичного альянсу" або "Сили людей", - припустив Гнап.

Він додав, що вони можуть почати це обєднання під час президентської кампанії і "обєднатися навколо єдиного кандидата від демократичного табору".

Раніше журналіст-розслідувач Дмитро Гнап заявив, що більше не займатиметься журналістикою та йде у політику.

Журналісти Мустафа Найєм, Сергій Лещенко, Світлана Заліщук у 2014 році залишили професійну діяльність та обралися депутатами Верховної Ради.

Марія Думанська, УП
Теми: ЗМІвибориНайєм
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