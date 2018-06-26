Гнап рассказал о переговорах по созданию новой политсилы

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Вторник, 26 июня 2018, 23:03

Журналист-расследователь Дмитрий Гнап, который заявил, что уходит в политику, рассказал о проведении переговоров о создании новой политической силы.

Об этом он сообщил во время прямой трансляции в Facebook.

"Буду откровенным, мы ведем переговоры о возможном объединении и создании политического проекта. Я не говорю о партии, потому что партия это такое понятие несколько устаревшее ... Речь идет о политическом проекте, об объединении, возможно, на платформе одной партии, нескольких групп неравнодушных людей, молодых политиков, представителей демократического лагеря", - отметил Гнап.

Он сказал, что ведет переговоры с Мустафой Найемом.

"Он (Мустафа Найем - УП), насколько я понимаю, представляет не только себя, но и своих коллег Сергея Лещенко и Светлану Залищук, в принципе у них еще есть единомышленники", - предположил Гнап.

В то же время он отметил, что "трудно это назвать переговорами, скорее ведутся разговоры о создании этой новой политической силы".

"Не исключено, что она может быть создана на базе одной из существующих уже зарегистрированных партий "Демократического альянса" или "Силы людей", - предположил Гнап.

Он добавил, что они могут начать это объединение во время президентской кампании и "объединиться вокруг единого кандидата от демократического лагеря".

Ранее журналист-расследователь Дмитрий Гнап заявил, что больше не будет заниматься журналистикой и идет в политику.

Журналисты Мустафа Найем, Сергей Лещенко, Светлана Залищук в 2015 году оставили профессиональную деятельность и избрались депутатами Верховной Рады.

Мария Думанская, УП

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Темы: СМИ виборы Найем
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