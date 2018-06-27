Створення автокефальної церкви: третина українців - за, третині - байдуже

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Середа, 27 червня 2018, 14:22

31% українців висловилися за створення в країні автокефальної помісної православної церкви, 20% - проти.

Про це свідчать результати опитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова.

Як показало дослідження, решті населення це або байдуже (35%), або вони не мають певної відповіді (14%).

Найбільше підтримки ця ідея отримала в Західному (58%) та Центральному (35%) регіонах.

Не підтримують створення церкви на Півдні (24% – проти, 9% – за), Сході (відповідно, 28% і 10%) та на Донбасі (18,5% і 28%).

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Теми: церква релігія опитування
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