Створення автокефальної церкви: третина українців - за, третині - байдуже

31% українців висловилися за створення в країні автокефальної помісної православної церкви, 20% - проти.

Про це свідчать результати опитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова.

Як показало дослідження, решті населення це або байдуже (35%), або вони не мають певної відповіді (14%).

Найбільше підтримки ця ідея отримала в Західному (58%) та Центральному (35%) регіонах.

Не підтримують створення автокефальної церкви на Півдні (24% – проти, 9% – за), Сході (відповідно, 28% і 10%) та на Донбасі (18,5% і 28%).

Байдужих та респондентів без певної відповіді у Південному регіоні - 66%, Східному – 62%, на Донбасі – 53%, у Центральному регіоні – 47%, Західному – 30%.

Найбільш байдужі до питання створення автокефальної помісної церкви люди, за даними дослідників, - це атеїсти (74%), але й серед релігійних осіб 40% також не дали ані позитивної, ані негативної відповіді.

Згідно з результатами опитування, серед прихильників Української православної церкви Київського патріархату створення помісної церкви підтримують 45% (не підтримують – 18%), тоді як серед прихильників Української православної церкви Московського патріархату підтримують такі дії 23%, а не підтримують 40%.

Серед респондентів, які підтримують створення помісної православної церкви, більше половини (56%) вважають, що ця церква має створюватися на основі Української православної церкви Київського патріархату з приєднанням всіх охочих, тоді як за створення цілком нової церкви, в якій об’єдналися б усі охочі, висловилися 14%.

Опитування було проведене з 19 по 25 травня в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2019 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Дослідження профінансувало Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

17 квітня президент України зібрав лідерів парламентських фракцій і заявив, що звернеться до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням проголосити автономію Української помісної автокефальної церкви.

19 квітня Верховна Рада проголосувала за постанову щодо звернення президента до Вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу про автокефалію Православної церкви в Україні.

22 квітня Порошенко заявив, що Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії Українській Православній Церкві.