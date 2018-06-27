Створення автокефальної церкви: третина українців - за, третині - байдуже
31% українців висловилися за створення в країні автокефальної помісної православної церкви, 20% - проти.
Про це свідчать результати опитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова.
Як показало дослідження, решті населення це або байдуже (35%), або вони не мають певної відповіді (14%).
Найбільше підтримки ця ідея отримала в Західному (58%) та Центральному (35%) регіонах.
Не підтримують створення церкви на Півдні (24% – проти, 9% – за), Сході (відповідно, 28% і 10%) та на Донбасі (18,5% і 28%).
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"