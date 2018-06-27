Создание автокефальной церкви: треть украинцев - за, трети – безразлично

31% украинцев высказались за создание в стране автокефальной поместной православной церкви, 20% - против.

Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова.

Как показало исследование, остальному населению это либо безразлично (35%), либо они не имеют определенного ответа (14%).

Больше всего поддержки эта идея получила в Западном (58%) и Центральном (35%) регионах.

Не поддерживают создание автокефальной церкви на юге (24% - против, 9% - за), на востоке (соответственно, 28% и 10%) и на Донбассе (18,5% и 28%).

Равнодушных и респондентов без определенного ответа в Южном регионе - 66%, Восточном - 62%, на Донбассе - 53%, в Центральном регионе - 47%, Западном - 30%.

Наиболее равнодушные к вопросу создания автокефальной поместной церкви люди, по данным исследователей, - это атеисты (74%), но и среди религиозных лиц 40% также не дали ни положительного, ни отрицательного ответа.

Согласно результатам опроса, среди сторонников Украинской православной церкви Киевского патриархата создание поместной церкви поддерживают 45% (не поддерживают - 18%), тогда как среди сторонников Украинской православной церкви Московского патриархата поддерживают такие действия 23%, а не поддерживают 40%.

Среди респондентов, которые поддерживают создание независимой церкви, более половины (56%) считают, что эта церковь должна создаваться на основе Украинской православной церкви Киевского патриархата с присоединением всех желающих, тогда как за создание совершенно новой церкви, в которой объединились бы все желающие, высказались 14%.

Опрос был проведен с 19 по 25 мая во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2019 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Исследование профинансировало Агентство США по международному развитию (USAID).

17 апреля президент Украины собрал лидеров парламентских фракций и заявил, что обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой провозгласить автономию Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада проголосовала за постановление об обращении президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

22 апреля Порошенко заявил, что Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви.