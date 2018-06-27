У Раді Федерації вирішили "поставити на місце знахабнілу владу" України

Спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко доручила напрацювати відповідні заходи у зв'язку з забороною на в'їзд журналістам з Росії в Україну.



Про це повідомляє ТАСС.



"Ви як керівник комісії по взаємодії із засобами масової інформації покличте Союз журналістів, покличте провідних журналістів, пообговорюйте, підготуйте якісь пропозиції", - звернулася Матвієнко до голови тимчасової комісії РФ з інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ Олексія Пушкова.



Спікер Ради Федерації заявила, що зараз, коли відбуваються інциденти з журналістами, Росія постійно звертається в ОБСЄ, в інші структури і в кращому випадку отримує мляву реакцію.



"Підготуйте пропозиції, і давайте, врешті-решт, ставити на місце цю знахабнілу владу [в Україні], бєспрєдєльщиков", - запропонувала Матвієнко.



Як повідомлялося, вранці 26 червня українські прикордонники не пустили на територію країни громадянку Великої Британії і журналістку російського пропагандистського телеканалу Russia Today Полу Слієр, а також журналіста і ведучого каналу "Росія 24" Євгена Примакова.

Обидва казали, що прилетіли в Україну для участі в конференції ОБСЄ з питань свободи ЗМІ, яка стартувала 26 червня.

Відмова України впустити російських пропагандистів засмутила ОБСЄ.