У Раді Федерації вирішили "поставити на місце знахабнілу владу" України

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Середа, 27 червня 2018, 17:24

Спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко доручила напрацювати відповідні заходи у зв'язку з забороною на в'їзд журналістам з Росії в Україну.

Про це повідомляє ТАСС.
 
"Ви як керівник комісії по взаємодії із засобами масової інформації покличте Союз журналістів, покличте провідних журналістів, пообговорюйте, підготуйте якісь пропозиції", - звернулася Матвієнко до голови тимчасової комісії РФ з інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ Олексія Пушкова.

Спікер Ради Федерації заявила, що зараз, коли відбуваються інциденти з журналістами, Росія постійно звертається в ОБСЄ, в інші структури і в кращому випадку отримує мляву реакцію.

"Підготуйте пропозиції, і давайте, врешті-решт, ставити на місце цю знахабнілу владу [в Україні], бєспрєдєльщиков", - запропонувала Матвієнко.

Як повідомлялося, вранці 26 червня українські прикордонники не пустили на територію країни громадянку Великої Британії і журналістку російського пропагандистського телеканалу Russia Today Полу Слієр, а також журналіста і ведучого каналу "Росія 24" Євгена Примакова.

Обидва казали, що прилетіли в Україну для участі в конференції ОБСЄ з питань свободи ЗМІ, яка стартувала 26 червня. 

Відмова України впустити російських пропагандистів засмутила ОБСЄ.

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