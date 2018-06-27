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В Совете Федерации решили "поставить на место зарвавшуюся власть" Украины

Среда, 27 июня 2018, 17:24
В Совете Федерации решили поставить на место зарвавшуюся власть Украины

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила проработать ответные меры в связи с запретом на въезд журналистам из России в Украину.

Об этом сообщает ТАСС.

"Вы как руководитель комиссии по взаимодействию со СМИ позовите Союз журналистов, позовите ведущих журналистов, пообсуждайте, подготовьте какие-то предложения", - обратилась Матвиенко к председателю временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексею Пушкову.

Спикер Совета Федерации заявила, что сейчас, когда происходят инциденты с журналистами, Россия постоянно обращается в ОБСЕ, в другие структуры и в лучшем случае получает вялую реакцию.

"Подготовьте предложения, и давайте, в конце концов, ставить на место эту зарвавшуюся власть [в Украине], беспредельщиков", - предложила Матвиенко.

Как сообщалось, утром 26 июня пограничники не пустили в Украину советника председателя Госдумы РФ, журналиста и ведущего пропагандистского телеканала "Россия 24" Евгения Примакова, а также гражданку Великобритании и журналистку российского пропагандистского телеканала Russia Today Полу Слиер.

Оба говорили, что прилетели в Украину для участия в конференции ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, которая стартовала 26 июня.

Отказ Украины впустить российских пропагандистов огорчил ОБСЕ.

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