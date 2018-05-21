Сущенко не був журналістом при в'їзді на територію Росії - МЗС РФ

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила - український журналіст Роман Сущенко при в'їзді на територію Росії не вказував, що буде займатися інформаційною роботою, тому журналістом не був.

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Россия 1", передає "ТАСС".

"Сущенко при в'їзді на територію РФ журналістом не був. Він не займався журналістською діяльністю. Про це свідчать оформлені ним документи, він не подавав документи на оформлення журналістської візи", - підкреслила Захарова.

За її словами, Сущенко жодного разу не заявляв "в юридичній площині про свої повноваження в якості журналіста".

"Тому будь-які порівняння Сущенка з кореспондентами "РИА Новости Украина" - безпідставні, не за якимись моральними стандартами, а просто в юридичній площині", - зазначила офіційний предствник російського МЗС.

"Журналісти "РИА Новости Украина" "мали увесь пакет українських документів на здійснення своєї діяльності". Саме журналістська діяльність стала приводом для спочатку обшуків, а потім арештів", - додала вона.

Захарова назвала ситуацію з арештом керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського "частиною пропаганди Заходу проти РФ".

Офіційник представник МЗС РФ заявила, що "ситуація з журналістикою, інформацією, свободою слова в Україні - це результат згубної політики Заходу, ФРН та інших країн".

Як повідомлялося, 15 травня в офісах "РИА Новости Украина" пройшли обшуки.

Пізніше ГПУ показала, що знайшли під час цих слідчих дій.

Керівнику "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському оголосили про підозру у державній зраді.

Сам Вишинський не визнає оголошену йому підозру і розцінює затримання як провокацію.

У справі про державну зраду Кирила Вишинського, викликали на допит 47 осіб.

17 травня Херсонський міський суд арештував Вишинського на 2 місяці.

Головний пропагандист Кремля, телеведучий, гендиректор інформагентства "Россия сегодня" Дмитро Кісельов допускає можливість обміну арештованого в Херсоні керівника порталу "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського на українських політв'язнів Кремля.

Собкора Укрінформу у Франції Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватним візитом. 7 жовтня йому було пред'явлено звинувачення у "шпигунстві".

У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ це заперечують.

Дебати у справі українського журналіста призначено на 28 травня. На думку громадського захисника Сущенка Марка Фейгіна, якого позбавили статусу адвоката, вирок може бути винесено вже на початку червня.