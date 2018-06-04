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Сенцов таки погодився зустрітися з архієпископом Кліментом

Понеділок, 4 червня 2018, 19:07

Ув’язнений український режисер Олег Сенцов погодився на зустріч з архієпископом сімферопольським і кримським Кліментом.

Про це повідомила двоюрідна сестра Сенцова Наталія Каплан у Facebook.

"Підсумок. Олег все-таки погодився на зустріч з Кліментом", - написала вона.

Раніше Київська патріархія Української православної церкви Київського патріархату повідомила, що архієпископ сімферопольський і кримський Клімент відбув до російської колонії "Білий ведмідь", аби побачити Олега Сенцова.

Спочатку Сенцов відмовився від зустрічі з Кліментом.

Як повідомлялося, Олег Сенцов, затриманий в Криму у 2014 році та засуджений до 20 років за "підготовку теракту", голодує з 14 травня.

Він висунув умову звільнити усіх українських політв'язнів, які перебувають на території РФ.

В Україні та світі пройшли акції на підтримку і за звільнення Сенцова й інших політичних в’язнів Кремля.

Міністерство охорони здоров'я України закликало керівництво Росії допустити українських та міжнародних лікарів до українських політв’язнів.

Матері Олега Сенцова й Олександра Кольченка звернулися до президента Петра Порошенка з проханням про якнайшвидше сприяння у звільненні синів.

А посольство України в Австрії закликало тамтешні медіа порушити питання Сенцова під час візиту російського президента Володимира Путіна.

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Українська правда

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Теми: СенцовКримРосія
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