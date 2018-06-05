Російський вирок Сущенку оскаржили
Захист українського журналіста Романа Сущенка, засудженого в Росії до 12 років колонії суворого режиму, оскаржив вирок.
Про це у Twitter повідомив екс-адвокат журналіста Марк Фейгін.
Як повідомлялося, Московський міський суд визнав українського журналіста Романа Сущенка винним у шпигунстві і призначив покарання у вигляді 12 років колонії суворого режиму.
За інформацією російських ЗМІ, журналіста засудили нібито за спробу з'ясувати можливість нового наступу бойовиків "ДНР" на Маріуполь.
Власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка в порушення міжнародних правил затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.
7 жовтня 2016 року йому висунули звинувачення в "шпигунстві".
У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.
Сам Сущенко провину не визнав.
7 октября 2016 ему было предъявлено обвинение в "шпионаже".
В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.
Сам журналіст провину не визнав.
Вирок Сущенку засудив уряд Канади, в ОБСЄ закликали звільнити журналіста.