Російський вирок Сущенку оскаржили

Захист українського журналіста Романа Сущенка, засудженого в Росії до 12 років колонії суворого режиму, оскаржив вирок.

Про це у Twitter повідомив екс-адвокат журналіста Марк Фейгін.

Як повідомлялося, Московський міський суд визнав українського журналіста Романа Сущенка винним у шпигунстві і призначив покарання у вигляді 12 років колонії суворого режиму.

За інформацією російських ЗМІ, журналіста засудили нібито за спробу з'ясувати можливість нового наступу бойовиків "ДНР" на Маріуполь.



Власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка в порушення міжнародних правил затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

7 жовтня 2016 року йому висунули звинувачення в "шпигунстві".

У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.

Сам Сущенко провину не визнав.

7 октября 2016 ему было предъявлено обвинение в "шпионаже".

В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.

Сам журналіст провину не визнав.

Вирок Сущенку засудив уряд Канади, в ОБСЄ закликали звільнити журналіста.