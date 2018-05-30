"Інтер" транслюватиме ЧС з футболу, який пройде в РФ

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Середа, 30 травня 2018, 13:17

Телеканал "Інтер" транслюватиме Чемпіонат світу з футболу, який відбудеться влітку в Росії.

Про це "Українській правді" повідомив глава правління Національної громадської телерадіокомпанії України Зураб Аласанія.

За його словами, переговори тривали чотири місяці, були складними, але у вівторок, 29 травня, угода була досягнута.

Аласанія додав, що "Інтер" придбав ексклюзивні права на весь пакет для трансляції ЧС-2018 і буде єдиним телеканалом, який покаже футбольні матчі в РФ.

Як відомо, Чемпіонат світу з футболу 2018 року розпочнеться 14 червня, а матчі пройдуть на 12 стадіонах в 11 містах Росії.

Федерація футболу України заявила, що не проводитиме акредитації вітчизняних журналістів для висвітлення фінальної частини ЧС-2018.

Також повідомлялося, що Національна громадська телекомпанія України не транслюватиме Чемпіонат світу з футболу, який відбудеться влітку в Росії.

Раніше ФІФА заблокувала жителям анексованого Криму онлайн-купівлю квитків на Чемпіонат світу з футболу 2018, який відбудеться в Росії.

Державна прикордонна служба вкотре порадила українським футбольним уболівальникам не їхати в Росію на матчі Чемпіонату світу з футболу.

Британська влада пропонувала колективний бойкот Мундіалю в Росії. Через отруєння колишнього російського агента Сергія Скрипаля в Лондоні офіційні особи Британії відмовились їхати на чемпіонат в РФ.

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов та міністр закордонних справ Украиїни Павло Клімкін закликали уболівальників, а особливо учасників АТО не їхати на Чемпіонат світу з футболу 2018 року в Росію.

Президент Петро Порошенко висловлював думку, що українські вболівальники самі мають вирішити, чи їхати їм на Чемпіонат світу з футболу в країну, яка здійснює військову агресію проти України.

Яна Міланова, УП
Теми: ЗМІ футбол Росія
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