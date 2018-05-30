Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Інтер" транслюватиме ЧС з футболу, який пройде в Росії

Середа, 30 травня 2018, 13:17
Інтер транслюватиме ЧС з футболу, який пройде в Росії

Телеканал "Інтер" транслюватиме Чемпіонат світу з футболу, який відбудеться влітку в Росії.

Про це "Українській правді" повідомив глава правління Національної громадської телерадіокомпанії України Зураб Аласанія.

За його словами, переговори тривали чотири місяці, були складними, але у вівторок, 29 травня, угода була досягнута.

Аласанія додав, що "Інтер" придбав ексклюзивні права на весь пакет для трансляції ЧС-2018 і буде єдиним телеканалом, який покаже футбольні матчі в РФ.

Кінцевим бенефіціарним власником телеканалу "Інтер" є український бізнесмен Дмитро Фірташ.

Акціонером медіагрупи є також заступник голови парламентської фракції "Опозиційний блок" Сергій Льовочкін.

Редакційна політика телеканалу неодноразово викликала обурення та приводила до акцій протесту під "Інтером".

Так оприлюднені уривки концерту до Дня перемоги 9 травня, який показував телеканал "Інтер", викликали критику користувачів інтернету через слова ведучих про перейменування вулиць в Україні "іменами фашистських злочинців".

"Інтер" також регулярно демонструє радянські фільми із російськими акторами та режисерами з "чорного списку".

Чемпіонат світу з футболу 2018 року розпочнеться 14 червня, а матчі пройдуть на 12 стадіонах в 11 містах Росії.

Федерація футболу України заявила, що не проводитиме акредитації вітчизняних журналістів для висвітлення фінальної частини ЧС-2018.

Також повідомлялося, що Національна громадська телекомпанія України не транслюватиме Чемпіонат світу з футболу, який відбудеться влітку в Росії.

Раніше ФІФА заблокувала жителям анексованого Криму онлайн-купівлю квитків на Чемпіонат світу з футболу 2018, який відбудеться в Росії.

Державна прикордонна служба вкотре порадила українським футбольним уболівальникам не їхати в Росію на матчі Чемпіонату світу з футболу.

Британська влада пропонувала колективний бойкот Мундіалю в Росії. Через отруєння колишнього російського агента Сергія Скрипаля в Лондоні офіційні особи Британії відмовились їхати на чемпіонат в РФ.

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов та міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликали уболівальників, а особливо учасників АТО не їхати на Чемпіонат світу з футболу 2018 року в Росію.

Президент Петро Порошенко висловлював думку, що українські вболівальники самі мають вирішити, чи їхати їм на Чемпіонат світу з футболу в країну, яка здійснює військову агресію проти України.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗМІфутболРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
ЗМІ
У Чечні назвали "диверсією" побиття журналістки та адвоката
Зламали пальці і знищили документи: у Чечні жорстоко побили журналістку та адвоката
У жінки голови "Київміськбуду" знайшли віллу у Франції за €20 млн
Останні новини
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
Усі новини...
Реклама: