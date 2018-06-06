Посол США: Якщо Київ не врахує вимог МВФ – не отримає транш

Прийнявши не узгоджений з Міжнародним валютним фондом закон "Про Вищий антикорупційний суд", Україна не отримає мільярди доларів міжнародної допомоги.

Про це заявила посол США в Україні Марі Йованович в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Якщо не буде прийнятий законопроект, який буде відповідати вимогам МВФ, здатність України боротися з корупцією буде підірвана, Україна не отримає мільярди доларів допомоги, економіка дестабілізується. Вчинити тут правильно - це абсолютна передумова для побудови міцної, процвітаючої і демократичної України", - сказала Йованович.

За її словами, "український народ вимагає Антикорупційного суду, щоб викорінити корупцію, яка душить економічне зростання, знищує робочі місця, шкодить національній безпеці і консервує бідність".

"Я впевнена, що це повною мірою усвідомлюють ключові посадові особи в українському уряді і депутати Верховної Ради", - додала вона.

Також, на думку Йованович, Рада міжнародних експертів повинна відігравати центральну роль в процесі призначення суддів Вищого антикорупційного суду.

Як повідомлялося, 21 травня комітет Верховної Ради з питань правової політики затвердив законопроект про створення Антикорупційного суду для передачі його до розгляду у другому читанні.

У той же час комітет не визначився щодо двох положень законопроекту, у тому числі щодо ключового з них – права вето міжнародних експертів щодо кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду.

Джерела УП з кількох фракцій парламенту повідомили, що 22 травня вечірня сесія переговорів спікера Верховної Ради Андрія Парубія з МВФ і Венеційською комісією щодо законопроекту про Антикорупційний суд не принесла результатів.

24 травня парламент не зміг ухвалити закон про Антикорупційний суд.

Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що до 1 червня Верховна Рада має ухвалити закон про створення Антикорупційного суду.

Президент Петро Порошенко вважає, що Верховній Раді знадобиться щонайменше тиждень на розгляд поправок до законопроекту про Вищий антикорупційний суд.

Низка міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через президентський законопроект.

Зокрема, Міжнародний валютний фонд заявив, що проект Порошенка про Антикорупційний суд суперечить зобов’язанням України.

Згодом Світовий банк теж висунув свої вимоги, попередивши, що на кону $800 млн.

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