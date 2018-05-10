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Президент про Антикорупційний суд: Рада знайшла собі роботу на тиждень

Четвер, 10 травня 2018, 15:04

Президент Петро Порошенко вважає, що Верховній Раді знадобиться щонайменше тиждень на розгляд поправок до законопроекту про Вищий антикорупційний суд.  

Про це він сказав журналістам у німецькому Аахені після зустрічі з лідерами Франції Емануелем Макроном та Німеччини Ангелою Меркель.

"Створення Антикорупційного суду не обговорювали. А чого його обговорювати? Він у парламенті знаходиться, і я впевнений, що парламент буде спроможний прийняти і підтримати пропозиції або проект президента, який був внесений", – повідомив Порошенко.

"Хоча зараз мені сказали, що там – традиційно вже для нашого парламенту – вже близько 2000 поправок. Вони знайшли собі роботу як мінімум на тиждень. Але врешті-решт надзвичайно важливо, щоб закон був прийнятий найближчим часом", – додав він.

Водночас, Порошенко розповів, що, крім підготовки до зустрічі в Нормандському форматі щодо ситуації на Донбасі та санкцій проти Росії, сторони порушили тему будівництва Росією газогону в обхід України "Північний потік-2".

"Це складає надзвичайно велику небезпеку – не тільки для України, і не тільки фінансову. Це небезпека і геостратегічна, і оборонна", – заявив президент.

"Газотранспортна система України, якщо хочете – це також один із елементів стримування агресора. І неможливо безвідповідально ставитися до цієї надзвичайно важливої функції. І мені приємно, що ми зараз маємо ширшу підтримку в Європейському Союзі…", – зазначив він.

"І в складі делегації ми робимо все можливе, щоби донести об’єктивну картину і не дати Росії використовувати "північний потік" як елемент гібридної агресії не лише проти України, а й проти всієї Європи", – додав Порошенко.

Трохи раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що до 1 червня Верховна Рада має ухвалити закон про створення Антикорупційного суду.

А голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що Порошенко затягує ухвалення законопроекту про Антикорупційний суд силами керівника комітету з питань правової політики та правосуддя Руслана Князевича (БПП).

22 грудня 2017 року проект закону про Вищий антикорупційний суд від президента Петра Порошенка зареєстрували у Верховній Раді. Також у парламенті зареєстрували 4 альтернативні законопроекти.

1 березня 2018 року нардепи підтримали у першому читанні внесений президентом проект закону №7440

Міжнародний валютний фонд заявляв, що проект Порошенка про Антикорупційний суд суперечить зобов’язанням України.

Світовий банк висунув свої вимоги, попередивши, що на кону $800 млн.

Євросоюз також критикував Банкову за те, що законопроект про Антикорупційний суд суперечить обіцянкам Києва та рекомендаціям Венеціанської комісії.

Читайте також: Страшний антикорупційний суд. Чому Україна свариться з Заходом

Олена Рощенко, УП
Теми: Антикорупційний судПорошенкозаконодавство
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