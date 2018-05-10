Президент про Антикорупційний суд: Рада знайшла собі роботу на тиждень
Президент Петро Порошенко вважає, що Верховній Раді знадобиться щонайменше тиждень на розгляд поправок до законопроекту про Вищий антикорупційний суд.
Про це він сказав журні ластам після зустрічі з лідерами Франції Емануелем Макроном та Німеччини Ангелою Меркель
"Створення Антикорупційного суду не обговорювали. А чого його обговорювати? Він у парламенті знаходиться, і я впевнений, що парламент буде спроможний прийняти і підтримати пропозиції або проект президента, який був внесений", – повідомив Порошенко.
"Хоча зараз мені сказали, що там – традиційно вже для нашого парламенту – вже близько 2000 поправок. Вони знайшли собі роботу як мінімум на тиждень. Але врешті-решт надзвичайно важливо, щоб закон був прийнятий найближчим часом", – додав він.
Водночас, Порошенко розповів, що, крім підготовки до зустрічі в Нормандському форматі щодо ситуації на Донбасі та санкцій проти Росії, сторони порушили тему блокування будівництва Росією газогону в обхід України "Північний потік-2".
"Це складає надзвичайно велику небезпеку – не тільки для України, і не тільки фінансову. Це небезпека і геостратегічна, і оборонна", – заявив президент.
"Газотранспортна система України, якщо хочете – це також один із елементів стримування агресора. І неможливо безвідповідально ставитися до цієї надзвичайно важливої функції. І мені приємно, що ми зараз маємо ширшу підтримку в Європейському Союзі…", – зазначив він.
"І в складі делегації ми робимо все можливе, щоби донести об’єктивну картину і не дати Росії використовувати "північний потік" як елемент гібридної агресії не лише проти України, а й проти всієї Європи", – додав Порошенко.
Трохи раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що до 1 червня Верховна Рада має ухвалити закон про створення Антикорупційного суду.
22 грудня 2017 року проект закону про Вищий антикорупційний суд від президента Петра Порошенка зареєстрували у Верховній Раді. Також у парламенті зареєстрували 4 альтернативні законопроекти.
1 березня 2018 року нардепи підтримали у першому читанні внесений президентом проект закону №7440.
Міжнародний валютний фонд заявив, що проект Порошенка про Антикорупційний суд суперечить зобов’язанням України.
Згодом Світовий банк теж висунув свої вимоги, попередивши, що на кону $800 млн.
Євросоюз також критикував Банкову за те, що законопроект про Антикорупційний суд, який суперечить обіцянкам Києва та рекомендаціям Венеціанської комісії.
Читайте також: Страшний антикорупційний суд. Чому Україна свариться з Заходом