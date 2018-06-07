Поліція взяла під охорону 7 осіб з "тривожного списку" СБУ

Поліція взяла під охорону 7 із 47 осіб зі списку потенційних жертв терористів, який Служба безпеки отримала в результаті спецоперації.

Про це "Українській правді" повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

"На виконання семи постанов слідчих СБУ, які офіційно надійшли до Нацполіції, Національна поліція здійснює фізичну охорону семи осіб, щодо яких можуть плануватися терористичні акти", – сказав він.

На уточнюючі запитання Тракало відповів, що інша інформація стосується особистої безпеки громадян, тому є закритою.

Водночас він не виключив, що перелік осіб під охороною може розширитись.

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Як повідомлялося, Служба безпеки України провела спецоперацію, в ході якої імітувала вбивство російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

У Генпрокуратурі заявили, що завдяки спецоперації вдалося отримати список із 30 осіб, яких нібито планували "прибрати", як і Бабченка.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що особам, які могли стати жертвами російських спецслужб поряд з журналістом Аркадієм Бабченко, буде надано охорону.

Пізніше він повідомив, що імітація вбивства Аркадія Бабченка допомогла слідству отримати список із 47 потенційних жертв.

Служба безпеки відкрила кримінальне провадження через оприлюднення ЗМІ списку потенційних 47 жертв.

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