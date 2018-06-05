СБУ відкрила кримінальне провадження через публікацію ЗМІ "тривожного списку"

Служба безпеки відкрила кримінальне провадження через оприлюднення ЗМІ списку потенційних 47 жертв.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Співробітники Головного слідчого управління Служби безпеки України відкрили кримінальне провадження щодо розголошення відомостей досудового розслідування. Правоохоронці встановили, що на сторінці одного з інтернет-видань розміщено публікацію з переліком осіб, дані про яких є у матеріалах раніше відкритого кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.

У СБУ зазначають, що у публікації "зазначені прізвища громадян України та іноземних держав, яких планувалось фізично знищити в результаті терористичних актів на території нашої країни".

"При цьому відповідні дані будь-кому, у тому числі автору публікації вищезгаданого інтернет-ресурсу на розголошення зазначених відомостей органом досудового розслідування та процесуальним керівником не надавалися", - зауважують у Службі безпеки.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 387 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Увечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Аркадія Бабаченка на порозі його квартири у Києві. А ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий: "вбивство" інсценувала його спецслужба, аби попередити справжнє вбивство і затримати замовника.

Комітет захисту журналістів (CPJ), ОБСЄ та "Репортери без кордонів"розкритикували таку спецоперацію.

Грицак заявив, що "організатора" вбивства Бабченка затримали. Нібито російські спецслужби завербували громадянина України Г., який найняв для вбивства колишнього АТОвця. А той допоміг СБУ – і відзвітував організатору, що "вбивство відбулось".

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Як стало відомо, ймовірним організатором "убивства" Бабченка є Борис Герман, який також проходить як обвинувачуваний в інших кримінальних справах.

Суд постановив обрати для Германа запобіжний захід у вигляді арешту. Під час засідання він заявив, що співпрацює з українською контррозвідкою та назвав замовника з фонду Путіна.

У Генпрокуратурі заявили, що завдяки спецоперації вдалося отримати список із 30 осіб, яких нібито планували "прибрати", як і Бабченка.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що особам, які могли стати жертвами російських спецслужб поряд з журналістом Аркадієм Бабченко, буде надано охорону.

Пізніше він повідомив, що імітація вбивства Аркадія Бабченка допомогла слідству отримати список із 47 потенційних жертв.

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47 на гачку. Хто потрапив у "тривожний список" СБУ