Особам, які могли стати жертвами російських спецслужб поряд з журналістом Аркадієм Бабченко, буде надана охорона.

Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко в програмі "Право на владу" на телеканалі 1 + 1.

Луценко уточнив, що у правоохоронців є повний список осіб, яких організатори замаху на Бабченка також планували вбити.

"У нас є цей список. Зараз цей список знаходиться в руках СБУ, і всі люди, в ньому перераховані, отримають належну охорону від тих, хто замовив їх смерть", - сказав Луценко.

Луценко пояснив, що інсценування "вбивства" Бабченка потрібне було для того, щоб викликати довіру у організатора цього злочину і отримати цей список.

Увечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Аркадія Бабченка на порозі його квартири у Києві. А ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий: "вбивство" інсценувала його спецслужба, аби попередити справжнє вбивство і затримати замовника.

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Грицак заявив, що "організатора" вбивства Бабченка затримали. Нібито російські спецслужби завербували громадянина України Г., який найняв для вбивства колишнього АТОшника. А той допоміг СБУ – і відзвітував організатору, що "вбивство відбулось".

СБУ оприлюднила відео затримання замовника вбивства Бабченка.

У Генпрокуратурі заявили, що завдяки спецоперації вдалося отримати список із 30 осіб, яких нібито планували "прибрати", як і Бабченка.

Як стало відомо, ймовірним організатором "вбивства" Бабченка є Борис Герман, який також проходить як обвинувачуваний в інших кримінальних справах.

Суд постановив обрати для Германа запобіжний захід у вигляді арешту. Під час засідання він заявив, що співпрацює з українською контррозвідкою та назвав замовника з фонду Путіна.