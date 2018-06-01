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Завдяки спецоперації з Бабченком слідство дізналося про 47 потенційних жертв – Луценко

П'ятниця, 1 червня 2018, 20:00

Імітація вбивства Аркадія Бабченка допомогла слідству отримати список із 47 потенційних жертв.

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко у Facebook.

"В результаті цієї оперативної комбінації слідство отримало список з 47(!) осіб, які могли бути наступними жертвами терористів. Переважно, це - відомі українські та екс- російські журналісти", - розповів він.

За його словами, їм повідомили про небезпеку і наразі організовується їхній захист.

"Слідство також отримало важливі докази зв‘язків Г. з російськими спецслужбами, про що ми поінформуємо пізніше", - анонсував генпрокурор.

Увечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Аркадія Бабаченка на порозі його квартири у Києві. А ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий: "вбивство" інсценувала його спецслужба, аби попередити справжнє вбивство і затримати замовника.

Комітет захисту журналістів (CPJ), ОБСЄ та "Репортери без кордонів"розкритикували таку спецоперацію.

Грицак заявив, що "організатора" вбивства Бабченка затримали. Нібито російські спецслужби завербували громадянина України Г., який найняв для вбивства колишнього АТОвця. А той допоміг СБУ – і відзвітував організатору, що "вбивство відбулось".

Читайте також: "20 годин без Бабченка: "список 30" та інші подробиці спецоперації"

Як стало відомо, ймовірним організатором "убивства" Бабченка є Борис Герман, який також проходить як обвинувачуваний в інших кримінальних справах.

Суд постановив обрати для Германа запобіжний захід у вигляді арешту. Під час засідання він заявив, що співпрацює з українською контррозвідкою та назвав замовника з фонду Путіна.

У Генпрокуратурі заявили, що завдяки спецоперації вдалося отримати список із 30 осіб, яких нібито планували "прибрати", як і Бабченка.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що особам, які могли стати жертвами російських спецслужб поряд з журналістом Аркадієм Бабченко, буде надано охорону.

Читайте також: Хто "вбивав" Бабченка: Кілер, організатор та замовник

Українська правда

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Теми: ЛуценкоБабченко Аркадій
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