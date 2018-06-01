Спецоперація з Бабченком: Луценко і Грицак відзвітували перед іноземцями

Генпрокурор Юрій Луценко та керівник СБУ Василь Грицак розповіли про спецоперацію з інсценуванням вбивства журналіста Аркадія Бабченка іноземним дипломатам.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

За її даними, зустрічі відбулася 1 червня. У ній взяли участь керівники дипломатичних представництв країн-представників "Великої сімки", країн ЄС, Норвегії, Австралії, Європейського Союзу та Ради Європи.

"Під час зустрічі поінформовано про ключові аспекти проведеної роботи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що голови силових відомств звернули увагу іноземців обрану стратегію, яка врятувала від загибелі журналіста і дозволила "повністю задокументувати злочинні дії організатора, отримати докази його зв’язку із замовником злочину", а також отримати відомості щодо можливих потенційних жертв, проти яких ймовірно готувалися терористичні акти і вбивства.

Луценко підкреслив також, що це була "масштабна і складна операція", не усі деталі якої наразі можна повідомляти громадськості.

Увечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Аркадія Бабаченка на порозі його квартири у Києві. А ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий: "вбивство" інсценувала його спецслужба, аби попередити справжнє вбивство і затримати замовника.

Комітет захисту журналістів (CPJ), ОБСЄ та "Репортери без кордонів" розкритикували таку спецоперацію.

Грицак заявив, що "організатора" вбивства Бабченка затримали. Нібито російські спецслужби завербували громадянина України Г., який найняв для вбивства колишнього АТОвця. А той допоміг СБУ – і відзвітував організатору, що "вбивство відбулось".

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Як стало відомо, ймовірним організатором "убивства" Бабченка є Борис Герман, який також проходить як обвинувачуваний в інших кримінальних справах.

Суд постановив обрати для Германа запобіжний захід у вигляді арешту. Під час засідання він заявив, що співпрацює з українською контррозвідкою та назвав замовника з фонду Путіна.

У Генпрокуратурі заявили, що завдяки спецоперації вдалося отримати список із 30 осіб, яких нібито планували "прибрати", як і Бабченка.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що особам, які могли стати жертвами російських спецслужб поряд з журналістом Аркадієм Бабченко, буде надано охорону.