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У ГПУ пояснили користь від фейкового вбивства Бабченка

Четвер, 31 травня 2018, 11:31
У ГПУ пояснили користь від фейкового вбивства Бабченка

Завдяки інсценуванню вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка українським правоохоронцям вдалося зібрати дані про інші заплановані теракти.

Про це "Українській правді" повідомили в Генеральній прокуратурі України.

Там розповіли, що під час розмов організатор злочину Г. казав про список з 30 осіб, яких планують прибрати окрім Бабченка. Тому правоохоронці вирішили інсценувати загибель журналіста, щоб отримати цей перелік.

"Аби довести до фінальної крапки факт замовлення і виконання замовлення, а потім отримати від замовника той самий список із 30 осіб, мали інсценувати", - пояснила УП речниця генпрокурора Лариса Сарган.

За її словами, цей список врешті-решт отримали.

Голова ГПУ Юрій Луценко уточнив, що удаване вбивство мало на меті "отримати більше інформації про цей список під час другого траншу оплати за виконане вбивство".

Також, за словами генпрокурора, фейк мав допомогти "відслідкувати зв'язки організатора із замовником після вбивства".

Луценко повідомив, що вдалося зібрати достатньо фактів, які свідчать "на користь російської версії замовника".

Як повідомлялося, ввечері 29 травня поліція повідомила, що в Києві нібито вбили російського журналіста Аркадія Бабченка.

Пізніше, 30 травня в СБУ повідомили, що Бабченко – живий, це була спецоперація Служби безпеки.

За версією слідства, російські спецслужби через посередника в Україні замовили вбивство журналіста колишньому учаснику АТО.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Бабченко Аркадійвбивство
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