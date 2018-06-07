Рада просить більше санкції для Росії через вирок Сущенку

Верховна Рада звернулася до світової спільноти з проханням ввести санкції проти Росії через вирок Московського міськсуду, який засудив громадянина України Романа Сущенка до 12 років позбавлення волі.

За відповідну постанову №8446 проголосувало 238 депутатів на пленарному засіданні Ради у четвер, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що український парламент засудив вирок Сущенку та висловив рішучий протест.

"Верховна Рада України заявляє, що вирок Московського міського суду в цій справі базується на відверто сфабрикованих звинуваченнях, фальсифікації доказів і є черговим свідченням відсутності правосуддя в Російській Федерації та продовженням політично мотивованих переслідувань громадян України", - сказано в зверненні.

Також повідомляється, що Рада зажадала від РФ припинити порушення прав і свобод людини, скасувати незаконне рішення суду у справі Сущенка, звільнити його і забезпечити безперешкодне повернення в Україну.

Крім того, український парламент закликав міжнародне співтовариство засудити агресивну політику РФ і посилити тиск на неї з метою припинення політично вмотивованих утисків і переслідувань громадян України, а також для звільнення Сущенка та інших політв'язнів.

"Верховна Рада України звертається до всіх держав світу, міжнародних організацій та інституцій із закликом ввести нові санкції проти Російської Федерації у зв'язку з продовженням порушень прав людини і триваючими політичними переслідуваннями, зокрема протиправним вироком Московського міського суду у справі незаконно утримуваного в Російській Федерації Романа Сущенка", - сказано в зверненні.

Відзначається, що крім іншого, парламентарі закликали міжнародне співтовариство сприяти залученню до відповідальності всіх причетних до винесення даного вироку українському журналісту і нагадали про інших в'язнів Кремля, які в знак протесту оголосили голодування.

Як повідомлялося, 4 червня Московський міський суд визнав винним в шпигунстві українського журналіста Романа Сущенка.

Обвинувачення просило посадити журналіста на 14 років.

Власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка в порушення міжнародних правил затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

Представник МЗС РФ Марія Захарова заявляла, що Сущенко не був журналістом, тому що при в'їзді в Росію не вказував, що буде займатися інформаційною роботою.

7 жовтня 2016 року йому висунули звинувачення в "шпигунстві".

У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.

МЗС України вимагає звільнення журналіста.

Сам Сущенко провину не визнав.

У понеділок, 24 квітня, захисника журналіста Фейгіна позбавили статусу адвоката. 27 квітня суд дозволив йому повернутися в процес в якості громадського захисника.