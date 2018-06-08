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Балух, який голодує у Криму, сподівається на обмін – адвокат

П'ятниця, 8 червня 2018, 00:15
Балух, який голодує у Криму, сподівається на обмін – адвокат

Український активіст Володимир Балух, який 81-й день продовжує голодування в кримському СІЗО, хоче, щоб його обміняли і вивезли на материкову Україну.

Про це у четвер, 7 червня, в ефірі Радіо "Крим.Реалії" розповіла адвокат Балуха Ольга Дінзе.

"У нього склалася позиція безвиході. Він каже, що його з в'язниці ніхто не відпустить – якщо не ця кримінальна справа, то буде наступна.

Тому тепер він, нарешті, заговорив – протягом декількох місяців ми говоримо про те, що якщо буде обмін і якщо все складеться якнайкраще, то він дуже-дуже хоче поїхати на материкову Україну", – підкреслила Дінзе.

Вона додала, що, за її інформацією, ім'я Балуха є в українських списках на обмін серед основних, але РФ поки не підтверджує готовність до переговорів.

"Якщо настане якась політична воля з боку Росії, то, звичайно ж, він буде серед осіб, які підлягають обміну. Але поки я позицію Росії не почула жодного разу – вони постійно говорять про те, що повинні дозріти якісь умови. Які умови? Нам, на жаль, не говорять", – зазначила адвокат.

6 червня Дінзе повідомила, що Балух втратив 30 кг ваги.

"Балух оголосив голодування в кінці березня 2018 року. На даний час він вже майже 2,5 місяці голодує. Єдине – у нього дещо полегшений режим, після першого місяця голодування він перейшов на сухарі і кисіль, адже схуд на 30 кг", – сказала вона.

"Ми починали його втрачати, і спасибі велике архієпископу Клименту, він умовив його почати приймати хоч якусь їжу", – розповіла Дінзе.

Балух продовжує голодування через незгоду з судовими переслідуваннями, які називає сфальсифікованими.

Суд у Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 4600 гривень).

Іншу справу проти активіста порушено через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив.

При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію: через прапор України, який майорів на подвір'ї його будинку.

Ще в березні, після оголошення голодування, Балуха перевели з одиночної камери в іншу, де є відеоспостереження і ще один ув’язнений, якому приносять їжу.

У квітні 22 нардепи направили колективне звернення до Балуха з проханням припинити голодування, але він відмовлявся.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримполітв'язніРосіязаручники
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