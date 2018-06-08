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Поліція АР Криму відкрила провадження через руйнування Ханського палацу

П'ятниця, 8 червня 2018, 00:49

Управління Нацполіції в АР Крим і Севастополі відкрило кримінальне провадження за фактом "незаконного знищення, руйнування та псування" історичної пам'ятки  Ханського палацу в Бахчисараї.

Про це у четвер, 7 червня, повідомила прес-служба поліції.

"У тимчасово окупованому Криму, під виглядом реставраційних робіт, триває знищення пам’ятника ХVI століття – Ханського палацу в Бахчисараї, який є унікальною архітектурною пам'яткою та єдиним у світі зразком кримськотатарської палацової архітектури, що складається з понад 19 об’єктів.

Відбувається втрата його автентичності, знищення історичної цінності", – йдеться у повідомленні.

У поліції підкреслили, що кримінальне провадження відкрито за ознаками злочину, передбаченого ч.1. ст.298 Кримінального кодексу України (Знищення, руйнування чи псування пам'яток історії або культури).

Раніше російський адвокат Микола Полозов подав позов до Коптевського районного суду Москви з вимогою припинити "реконструкцію" Ханського палацу в окупованому Криму.

"Вимоги залишаються ті ж – негайна зупинка всіх "реставраційних" робіт, проведення комплексної експертизи", – пояснив Полозов.

Він зазначив, що позов подав за дорученням Ельміри Аблялімової – дружини Ахтема Чийгоза, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу.

Позивається Аблялімова до підрядника робіт в заповіднику – ТОВ "Корпорація ATTA Груп".

За словами Полозова, попередню заяву до субпідрядника, яку відхилили кримські "суди", тепер "буде розглянуто вже в Міжнародному суді ООН".

"Готуються також звернення і позови до інших міжнародних інстанцій", – додав адвокат.

Ханський палац у Бахчисараї є найвідомішим музеєм, який пов'язаний з історією кримських татар, був літньою резиденцією кримських ханів Гіреїв. До складу комплексу входять палац, гаремний корпус, ханський цвинтар і мечеть.

Роботи у Ханському палаці, які руйнують історичну пам'ятку, почалися восени 2017 року.

Мінкультури України висловило рішучий протест незаконним роботам на території Бахчисарайського заповідника.

На початку січня 2018-го в соцмережах почалася кампанія протесту проти руйнування Ханського палацу в окупованому Криму.

У лютому Ельміра Аблялімова подала позов з вимогою припинити "реконструкцію" Ханського палацу.

До окупації вона була директором Бахчисарайського історико-культурного заповідника, на території якого розташований палац.

Однак кримський "суд" не прийняв позов, оскільки не побачив порушення прав, свобод і законних інтересів Аблялімової.

Теми: Кримокупаціяполіція
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