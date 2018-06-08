Парубій поскаржився на суди, які не розглядають подання НАБУ і САП

Із 138 подань, які розпочало Національне антикорупційне бюро України і які Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до суду, 50 подань взагалі не розглядаються.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій.

Він зазначив, що деякі справи по півтора року лежать у судах і навіть не доходить до їхнього розгляду.

Важливість створення Антикорупційного суду політик пояснив тим, що "потрібна спеціалізована установа, де будуть реально незалежні судді".

Спікер Верховної Ради заявив, що після ухвалення парламентом закону про суд, він та президент Петро Порошенко звернулися до міжнародних організацій, які мають подавати своїх кандидатів в Громадську раду міжнародних експертів, щоб вони зробили це якомога швидше.



"Я впевнений, що наступного року ми будемо свідками перших справ цього суду. І повірте мені, це будуть вироки, якими буде пишатися вся Україна. Це будуть вироки, які змінять нашу країну", - підкреслив він.



Парубій також запевнив, що створення Антикорупційного суду є, передусім, ініціативою України, яка сприятиме ефективній співпраці з МВФ.

"Антикорупційний суд, перш за все, потрібен Україні. Ініціатива його створення є українською. Так, на певному етапі і міжнародні організації до неї долучилися, бо він потрібен для українців - це перша позиція.

Друга позиція: так, у нас є співпраця з МВФ - і вона неминуча й необхідна країні, особливо в той час, коли ми відбиваємо зовнішню агресію", - зауважив політик.

При цьому спікер не вбачає жодної проблеми в тому, що МВФ, зі свого боку, під час економічних переговорів назвав створення Антикорупційного суду однією з умов надання чергового кредитного траншу.

"Я бачу в цьому тільки ефективну співпрацю. Ми з МВФ співпрацювали й до створення Антикорупційного суду і будемо співпрацювати й після його створення", - заявив Парубій.

Крім цьго, він зазначив, що участь членів Громадської ради міжнародних експертів у відборі суддів до Антикорупційного суду гарантує непотрапляння на посади осіб із сумнівною репутацією.

7 червня Верховна Рада ухвалила закон про Антикорупційний суд.

У четвер вночі, 6 червня, було досягнуто компроміс щодо обрання суддів Антикорупційного суду.

6 червня вдень, перед самим голосуванням, комітет Верховної Ради з питань правової політики ще раз розглянув законопроект з новими правками і підтримав його остаточну редакцію.

Проект закону про Вищий антикорупційний суд від президента Петра Порошенка зареєстрували у Верховній Раді 22 грудня 2017 року. Також у парламенті були зареєстровані 4 альтернативні законопроекти від депутатів.

Низка міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через президентський законопроект.

Зокрема, Міжнародний валютний фонд заявив, що проект Порошенка про Антикорупційний суд суперечить зобов’язанням України.

Згодом Світовий банк теж висунув свої вимоги, попередивши, що на кону $800 млн.

Євросоюз також офіційно виступив із критикою на адресу Банкової через те, що президент, мовляв, подав законопроект про Антикорупційний суд, який суперечить обіцянкам Києва та рекомендаціям Венеціанської комісії.

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що Порошенко затягує ухвалення законопроекту про Антикорупційний суд силами керівника комітету з питань правової політики та правосуддя Руслана Князевича (БПП).

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