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Справу про держзраду Януковича продовжать розглядати наприкінці червня

П'ятниця, 8 червня 2018, 13:33

Оболонський райсуд суд Києва, який розглядає справу про державну зраду екс-президента Віктора Януковича, оголосив перерву до 21 червня.

Про це на засіданні 8 червня заявив суддя Владислав Дев’ятко.

"Враховуючи, що на даний час свідків більше немає, перерва на 10 годину 21 червня", - сказав він.

На засіданні 8 червня відбувався допит свідка захисту – колишнього начальника служби безпеки екс-президента Віктора Януковича Володимира Павленка.

Після завершення допиту захист Януковича спробував клопотати про допит додатковий свідків, але суддя заявив, що час для подібних клопотань вже закінчився.

"21, 22, 26 і 27 червня ми працює. А також з- 16 по 20 липня – це дати для закінчення допиту тих свідків, які були задоволені судом. 30 липня ми розпочинаємо судові дебати", - пояснив Дев’ятко.  

Клопотання захисників він назвав "зловживанням" і оголосив перерву у засіданні.

Як повідомлялося, Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року у суді зачитали обвинувальний акт у справі про сприяння російській владі в анексії Криму та веденні агресивних воєнних дій на території України.

5 липня 2017 року Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі в справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

Але 11 грудня адвокат Віталій Сердюк, який бере участь у процесі щодо розстрілів на Майдані, знову почав захищати Януковича у справі про держзраду.

З того часу суд допитує свідків.

У січні захист подавав список із 35 осіб, яких просить допитати у суді у якості свідків. 

Суд планує завершити дебати у справі Януковича у липні.

Ірина Балачук, УП
Теми: справа про держзрадусудЯнукович
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