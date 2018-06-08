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Парубій розповів "детективну історію", як нардепи ховаються від подань ГПУ

П'ятниця, 8 червня 2018, 13:57

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав депутатів з фракції "Опозиційний блок" Олександра Вілкула, Сергія Дунаєва та Дмитра Колесникова отримати в апараті парламенту копії подань про зняття з них недоторканості.

Про це він заявив з трибуни ВР у п'ятницю.

"Відбувається детективна історія, з приводу якої я повинен дати чіткі роз'яснення і доручення", - почав свою промову спікер.

Він розповів, що нардепи, щодо яких до Ради надходять подання з Генпрокуратури, виробили цілу методику: вони не ходять на роботу, аби не отримувати копії подань, а потім казати, що не були з ними ознайомлені.

"Я зараз офіційно повідомляю народним депутатам Колесникову Дмитру, Вілкулу Олександру, Дунаєву Сергію, що вони мають змогу особисто одержати копії відповідних подань генерального прокурора у в.о. керівника апарату Боднара Петра Олеговича", - звернувся Парубій.

Як повідомлялося, раніше регламентний комітет ВР повернув спікеру Парубію подання щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Дунаєва, оскільки спікер не надав депутату копії подання.

25 травня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова.

Раніше у травні генпрокурор передав до парламенту подання ще на двох депутатів. 5 травня – подання на депутата "Опозиційного блоку" Сергія Дунаєва, якого ГПУ підозрює в декларуванні недостовірної інформації.

А 18 травня – подання про притягнення до кримінальної відповідальності депутата з групи "Воля народу", екс-"регіонала" Олександра Пономарьова за перешкоджання журналістам.

Євген Кізілов, УП

Теми: ПарубійВерховна РадаГенпрокуратуранедоторканністьЛуценко
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