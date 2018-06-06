Комітет повернув Парубію подання ГПУ щодо арешту Дунаєва

Регламентний комітет ВР повернув спікеру Андрію Парубію подання щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа від "Опозиційного блоку" Сергія Дунаєва.

Про це повідомляє прес-служба комітету.

"Повернути голові Верховної Ради подання "Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Дунаєва Сергія Володимировича", підтримане та внесене генеральним прокурором України Луценком Ю.В. 15 травня 2018 року до Верховної Ради України, з доданими до нього матеріалами", - йдеться в повідомленні.

Таке рішення у комітеті пояснили тим, що Парубій не надав депутату Дунаєву копії подання та додаткові матеріали.

Як повідомив "Українській правді" перший заступник голови комітету Павло Пинзеник, на засіданні комітету 7 червня розглянуть подання на депутата з групи "Воля народу", екс-"регіонала" Олександра Пономарьова.

Він також додав, що подання на притягнення до кримінальної відповідальності нардепів від фракції "Опозиційний блок" Дмитра Колєснікова та Олександра Вілкула надійшли до Регламентного комітету, але коли їх розглядатимуть, наразі не відомо.

Як повідомлялося, 25 травня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова.

Раніше у травні генпрокурор передав до парламенту подання ще на двох депутатів.

5 травня – подання на депутата "Опозиційного блоку" Сергія Дунаєва, якого ГПУ підозрює в декларуванні недостовірної інформації.

А 18 травня – подання про притягнення до кримінальної відповідальності депутата з групи "Воля народу", екс-"регіонала" Олександра Пономарьова за перешкоджання журналістам.

Пономарьов вважає, що Верховна Рада не проголосує за зняття з нього недоторканності за це.