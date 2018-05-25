Генпрокурор вніс подання на нардепа Вілкула

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула.

Про це повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

Сарган пояснила, що екс-голова Дніпропетровської ОДА Вілкул "протягом 2011-2012 років видав розпорядження про зміну цільового призначення земельних ділянок площею 21 га нібито із земель запасу с/г призначення (пасовища), а насправді із земель колективної власності пайщиків двох сільськогосподарських підприємств Нікопольського району".



Також він розпорядився про зміну цільового використання 23 земельних ділянок загальною площею понад 45 га.

Ділянки перебували у власності товариства з обмеженою діяльністю "АРТ ЛЕНД".

Вілкул замінив їх призначення із сільськогосподарського на землі промисловості.

Facebook Лариса Сарган

Сарган додала, що подання вже зареєстроване в апараті ВР.

У квітні Луценко заявив, що прокуратура має матеріали на п'ятьох народних депутатів, але не всі вони можуть стати підставою для позбавлення недоторканності.

Раніше генпрокурор вніс подання на нардепа від "Опоблоку" Сергія Дунаєва, депутата з групи "Воля народу" Олександра Пономарьова, нардепа від "Опозиційного блоку" Дмитра Колєснікова.