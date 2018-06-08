У Кличка кажуть, що впертість "Нафтогазу" призведе до техногенної катастрофи

Київська влада пропонує НАК "Нафтогаз України" розібратися з питанням боргів ПАТ "Київенерго" після укладання договору з КП "Київтеплоенерго".

Про це на брифінгу 8 червня заявив заступник мера столиці Петро Пантелеєв, повідомляє "Укрінформ".

"На сьогодні близько 200 об'єктів відключені, адже відсутній договір з "Нафтогазом"", - сказав він.

Пантелеєв нагадав, що "Нафтогаз" відмовився укладати договір із КП, допоки воно не перебере на себе борги "Київенерго".

"З огляду на те, що мова йде про великі кошти і сума боргу не з'ясована, підприємство повинне прийняти всю суму боргу. На нашу думку, це неможливо. Ми пропонуємо укласти договір, щоб киянам подавалася гаряча вода, а тим часом вирішувати питання боргу", - пояснив чиновник.

Він також додав, що з 1 серпня в управління "Київтеплоенерго" також переходить ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, які виробляють не лише тепло і гарячу воду, а й електроенергію.

"Якщо це питання не буде вирішено, буде техногенна катастрофа. Електроенергії кільця не вистачає. Зупинка ТЕЦ неприпустима", - зазначив Пантелеєв.

Він також повідомив, що КМДА залучила до вирішення питання депутатів, а також наглядову раду "Нафтогазу" і пропонує реструктуризувати борг "Київенерго" до 2021 року після погодження його остаточної суми.

"Спочатку треба визначити суму боргу, а потім його реструктуризувати", - підсумував Пантелеєв.

Як повідомлялось, НАК "Нафтогаз України" відмовилися підписувати договори на поставку газу з комунальним підприємством "Київтеплоенерго" через невирішене питання боргових зобов'язань "Київенерго" на суму майже 5 мільярдів гривень.

У прес-службі НАК "Нафтогаз України" пояснили, що відповідно до закону "Про теплопостачання", договір на поставку газу може бути укладений з правонаступником реорганізованої теплопостачальної та/або теплогенеруючої організації виключно за умови погодження порядку погашення заборгованості за попередній період.

24 травня у Київраді заявили, що питання постачання газу для Києва та вирішення проблеми заборгованості компанії "Київенерго" мають вирішуватися окремо.

У КМДА заявили, що з 1 серпня весь Київ може залишитися без гарячої води, а з початком опалювального сезону – і без тепла, якщо "Нафтогаз" відмовлятиметься підписати угоду на постачання газу з КП "Київтеплоенерго".

6 червня депутати Київради проголосували за звернення до НАК "Нафтогаз України" з вимогою негайно підписати договір на постачання газу з КП "Київтеплоенерго" для відновлення гарячого водопостачання киянам і пригрозили радикальними діями.

Компанія "Нафтогаз" стверджує, що кияни сидять без гарячої води не з їхньої провини.

Голова НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв запропонував меру Києва Віталію Кличку взяти участь у теледебатах, щоб довести свою правоту у питанні передачі Києву боргів "Київенерго" за газ.

Договір міста з "Київенерго" щодо використання цілісного енергетичного комплексу столиці закінчився у 2017 році.

"Київенерго" розділилась на дві компанії. 22 грудня акціонери Київенерго вирішили виділити зі складу компанії оператора систем розподілу - "ДТЕК "Київські електромережі".

До проведення приватизації акції "Київенерго" були розділені на чотири пакети: 29% у DTEK ENERGY B.V. (Нідерланди), 25% у DTEK Holdings Limited (Кіпр), 18,3% у ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" (Україна), і 25% у Фонду державного майна.

Таким чином структури олігарха Ріната Ахметова контролювали 72,3% акцій компанії. Нині вони контролюють 97,3% акцій "Київенерго".