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Данилюк спілкувався з Порошенком перед своїм звільненням

П'ятниця, 8 червня 2018, 22:36
Данилюк спілкувався з Порошенком перед своїм звільненням

Колишній міністр фінансів Олександр Данилюк розповів, що перед голосуванням у Раді за його звільнення 7 червня говорив з президентом Петром Порошенком з цього приводу.

Про це Данилюк розповів в ефірі "Громадського".

"Ми з ним розмовляли, але розмовляли прямо перед голосуванням, коли він був у Раді. Я просто сказав йому, що питання мене дійсно хвилює, як буде далі розвиватися ситуація. Адже цей рік непростий, і надзвичайно складний 2019-й. Мене сильно турбує, що зараз ніхто не думає про 2019, адже це виборчий рік", — сказав екс-міністр.

Водночас Данилюк відмовився переказати слова Порошенка.

"Це моя розмова з президентом. І я не оцінюю так наші розмови (чи він залишився задоволеним розмовою з Порошенком - ред.). Це президент, і якщо я буду розповідати приватні розмови, це буде неправильним", — зазначив екс-очільник Мінфіну.

Він додав, що пропонував прем’єру Володимиру Гройсману вибачитися за свою поведінку на засіданні уряду 6 червня.

"Вона не відповідала відносинам прем’єра і міністра фінансів", — зауважив Данилюк та сказав, що ця розмова з Гройсманом відбулася у той же день.

Крім того, Данилюк розповів, що уся його команда також іде з міністерства.

"Люди, які прийшли разом зі мною, це Юрій Буца, Сергій Марченко, подали свої заяви про відставку. Ми як команда залишаємо Мінфін. Інші радники, які допомагали мені в роботі також ідуть. Зокрема, Яна Бугрімова, яка в принципі є найсильнішим кандидатом", — сказав він.

"Оксана Маркарова залишається, але вона не прийшла зі мною", — додав він. 

Як повідомлялося, 7 червня Верховна Рада звільнила Олександра Данилюка з посади міністра фінансів.   

Подання на звільнення Данилюка підписав і вніс до Ради прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Сам міністр заявив, що причина його звільнення полягає в його відмові роздавати гроші на проекти депутатів.

Виконуючою обов'язки міністра фінансів назначили першу заступницю Данилюка Оксану Маркарову.

"Українська правда" в Threads

Теми: Олександр ДанилюкПорошенкоМінфін
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