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Російські тюремники кажуть, що Сенцова обстежили лікарі

Субота, 9 червня 2018, 16:23

Консиліум лікарів міської лікарні Лабитнангі в Ямало-Ненецькому окрузі (РФ) провів обстеження незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова, який оголосив голодування 14 травня.

Як повідомила в суботу прес-служба УФСВП Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу, 8 червня Сенцову був проведений ряд клініко-інструментальних досліджень.

"Засуджений Сенцов О.Г., який добровільно відмовився від прийому їжі, постійно перебуває під динамічним наглядом медичних працівників установи, де він відбуває покарання", - відзначили в прес-службі.

"08.06.2018 року проведено черговий консиліум лікарів-фахівців "Лабитнангської міської лікарні". Сенцову О.Г. проведено ряд клініко-інструментальних досліджень. Дано рекомендації щодо подальшого ведення пацієнта", - йдеться в повідомленні.

У той же час, в Управлінні Федеральної служби з виконання покарань не повідомляють про стан здоров'я Сенцова і про суть даних рекомендацій.

Олег Сенцов, затриманий в Криму у 2014 році та засуджений до 20 років за "підготовку теракту", голодує з 14 травня.

Він висунув умову звільнити усіх українських політв'язнів, які перебувають на території РФ.

28 травня у Федеральній службі РФ з виконання покарань заявили, що Олег Сенцов нібито погодився на підтримувальну терапію.

2 червня двоюрідна сестра Сенцова Наталія Каплан повідомила, що йому щодня колють літр глюкози.

В Україні та світі пройшли акції на підтримку і за звільнення Сенцова й інших політичних в’язнів Кремля.

Міністерство охорони здоров'я України закликало керівництво Росії допустити українських та міжнародних лікарів до українських політв’язнів.

Матері Олега Сенцова й Олександра Кольченка звернулися до президента Петра Порошенка з проханням про якнайшвидше сприяння у звільненні синів.

Українська правда
Теми: Сенцовполітв'язніРосія
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