Сурков і ватажки ОРДЛО приїхали до Південної Осетії на "річницю незалежності"

Помічник президента РФ Владислав Сурков, який раніше був уповноваженим РФ по Донбасу, назвав самопроголошену республіку Південна Осетія "дорогою життя" для окупованих російськими бойовиками територій Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).

Про це Сурков заявив 26 серпня на урочистостях на честь 10-ї річниці визнання Росією "незалежності" Південної Осетії, пише ТАСС.

Зазначається, що на заходах присутні ватажки ОРДЛО - лідер бойовиків ОРДО Олександр Захарченко і ватажок бойовиків "ЛНР" Леонід Пасічник. Про особисту зустріч Суркова з ватажками бойовиків не повідомляється.

Сурков назвав Південну Осетію "єдиною державою", у якої вистачило "сміливості, зухвалості, чесності і вірності, щоб визнати ДНР і ЛНР".

Також він заявив, що стосовно "народу Донбасу" влада України чинить "блокаду".

"Фінансова, торгова, економічна, юридична та організаційна інфраструктура, яка створена у Південній Осетії для цих республік (" Л/ДНР "- ред.) є дорогою життя в умовах блокади", - заявив помічник Путіна.

Самопроголошена Південна Осетія визнала "незалежність" "Л/ДНР" у 2014 році.

Під час святкових заходів "президент" Південної Осетії Анатолій Бібілов вручив Суркову орден Пошани.

Ватажкові "ДНР" Захарченко також вручили держнагороду Південної Осетії.

За інформацією деяких прихильників "ДНР", на території Південної Осетії зареєстровано фірму "Внешторгсервіс", на яку переведено управління над підприємствами, захопленими членами "Л/ДНР" у березні 2017 року.

Раніше глава самопроголошеної Південної Осетії Анатолій Бібілов розповів, що консультує представників угрупування "ДНР". На початку 2018-го Бібілов відвідав підконтрольний "ДНР" Донецьк, "для роботи з розвитку економічних і торговельних відносин".

Владислав Сурков є помічником президента РФ Володимира Путіна. Він курував питання України ще з виборів 2004 року, а з 2013 року, за даними багатьох джерел, відповідав за стосунки Росії з Україною.

13 червня 2018 р. стало відомо, що Путін, обраний у 2018 році на IV президентський термін, підписав указ, яким знову призначив Суркова своїм помічником.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Сурков "продовжить займатися врегулюванням конфлікту на сході України".

Проросійські бойовики визнавали, що їх дії та координацію приїжджих росіян на тимчасово окупованому Донбасі курує Сурков.